У Ющенка кажуть, що Тимошенко далі контактує з російськими кураторами

Президент України Віктор ЮЩЕНКО сподівається на відновлення демократичної більшості у Верховній Раді України і її роботу на реалізацію національних інтересів України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це повідомив заступник глави Секретаріату Президента України Андрій КИСЛИНСЬКИЙ.

«Президент України неодноразово наголошував, що він є прихильником існування демократичної більшості у парламенті. Адже саме така більшість може бути спроможною реалізувати курс на європейську інтеграцію України і її демократичний розвиток», - зазначив він.

За словами представника Секретаріату, основою для такої більшості цілком може стати союз “Нашої України-Народної Самооборони”, Блоку Юлії Тимошенко і Блоку Володимира Литвина, про що останнім часом говорять політики.

«Однак створення такого союзу має бути позбавлене лукавства і відбуватися на основі щирих відносин, а не слугувати димовою завісою для інших, керованих з-за українського кордону, сценаріїв», - застеріг А.КИСЛИНСЬКИЙ.

За його інформацією, зараз не припиняється робота над створенням коаліції БЮТ і Партії регіонів (із можливим долученням Комуністичної партії, зокрема, для внесення змін до Конституції для створення в Україні парламентської республіки). Тривають також контакти прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО з її російськими кураторами.

«Представники російських політичних кіл не тільки публічно привітали можливість створення коаліції БЮТ-ПР, але і спробували підготувати ґрунт для сприйняття такої коаліції у Європі», - зазначив А.КИСЛИНСЬКИЙ.

«Ці зусилля не знайшли розуміння в європейських столицях; більше того, патріотично налаштовані представники Блоку Юлії Тимошенко також почали принципово ставити питання про неможливість утворення «кремлівської коаліції» БЮТ-ПР заради реалізації персональних амбіцій Юлії ТИМОШЕНКО і її прагнення до абсолютної влади», – додав він.

У цих умовах, зазначив заступник Глави Секретаріату Президента, Ю.ТИМОШЕНКО прагне «кинути кістку» патріотам у своїй фракції, імітуючи спроби відновити Коаліцію демократичних сил чи забезпечити існування демократичної більшості за участі НУ-НС, БЮТ і Блоку Литвина.

«При цьому керівництвом БЮТ відверто перекручуються факти; зокрема, стверджується, що Президент України нібито не йде на контакт із представниками коаліції,» - повідомив А.КИСЛИНСЬКИЙ. Він нагадав, що Президент чітко оголосив про підстави, на яких можливе існування коаліції, яка називає себе демократичною. Це - реалізація національних інтересів України, коли рішення приймаються в нашій державі, а не імпортуються з-за кордону після сепаратних переговорів.

Зокрема, рішення, які ухвалені за російським сценарієм щодо розбалансування центральної і місцевої влади, порушення дієздатності правоохоронних органів, наділення народних депутатів невластивими повноваженнями – мають бути скасовані. Коаліція також має чітко визначитися щодо підтримки принципу територіальної цілісності і засудження агресії як засобу вирішення міжнародних конфліктів.

«Президент України переконаний, що на цій основі, на основі цінностей, які зазначені у програмних документах демократичних політичних сил, цілком може існувати демократична більшість Верховної Ради України. Глава держави вітатиме ствердження такої більшості. Однак у такій більшості не місце нещирості, грі поза спинами у партнерів і використанню політичного популізму», - підсумував А.КИСЛИНСЬКИЙ.