У ГПУ анонсували нові затримання у справі про створення "ЛНР" та замаху на суверенітет України

Про це він повідомив в ефірі телеканалу «112 Україна».

«В рамках розслідування справи про створення терористичної організації «ЛНР», а також замаху на територіальну цілісність України шляхом проведення антиконституційного «референдуму» та інших злочинів, передбачених Кримінальним кодексом України ГПУ проводить розслідування, в рамках якого був затриманий громадянин Єфремов. У п’ятницю ввечері був також затриманий громадянин Медяник», - зазначив Луценко.

«Це не останні затримання, бо ми маємо достатньо доказів проти цілої групи осіб, які замахнулися на свою власну державу», - сказав генпрокурор.

Як повідомляв УНІАН, колишнього лідера парламентської фракції Партії регіонів Олександра Єфремова затримали 30 липня в аеропорту «Бориспіль», звідки він, за даними ГПУ, намагався вилетіти до Відня.

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За словами Луценка, Єфремов підозрюється у вчиненні умисних дій з метою зміни кордонів України, причетності до створення терористичної організації «ЛНР» та заволодінні майном «Луганськвугілля».

1 серпня Печерський районний суд м.Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою упродовж двох місяців – до 28 вересня.

7 серпня Луценко повідомив у Facebook про затримання колишнього народного депутата Володимира Медяника.

«В рамках справи Єфремова ГПУ затримала наступного фігуранта – екс-нардепа ПР Володимира Медяника», - написав він.

8 серпня Печерський суд задовольнив клопотання Генпрокуратури про взяття під варту Медяника на 60 діб.