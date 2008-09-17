Виборці покарають Ющенко, Тимошенко і Януковича - експерт

Невизначена ситуація в Україні після розвалу помаранчевої коаліції зберігатиметься протягом найближчих тридцяти днів. Лише незадовго до завершення цього терміну стане відомо, чи буде новий формат коаліції чи розпуск парламенту. Таку думку в інтерв’ю «Німецькій хвилі» висловив директор київського представництва Фонду імені Аденауера Ніко Ланге.

Ніко Ланге не береться судити, який із двох можливих варіантів коаліції реалізується - Партії Регіонів із Блоком Тимошенко чи Блоку Тимошенко із частиною «Нашої України» та Блоком Литвина. Хоча альянс «помаранчевих» із литвинівцями називає ймовірнішим. Що ж до найбільш дискусійного варіанту - співпраці Тимошенко і «регіоналів», то, з досвіду кризових ситуацій останніх років, у разі реалізації цей проект не триватиме довго, зауважив Ланге: «Можливо, це шанс зняти в Україні розподіл на Схід і Захід, на «помаранчевих» і «блакитних», «гарних» і «поганих» та почати оцінювати політиків за результатами їхньої діяльності. Але чи принесе це досягнення, реформи, ухвалення нових законів?». Головним негативом політичної кризи в Україні експерт вважає те, що Ющенко, Тимошенко і Янукович захопилися боротьбою за збереження і розширення своєї влади, забувши про внутрішньополітичні, економічні та зовнішні проблеми країни. За що і будуть, на думку експерта, покарані виборцями.