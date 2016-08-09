ГПУ отримала матеріали "чорної бухгалтерії" Партії регіонів для розслідування узурпації влади Януковичем - ЗМІ

Національне антикорупційне бюро розслідувань (НАБУ) вже передало копії необхідних документів відділу спецрозслідувань ГПУ, повідомляє ZN.UA з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

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"Передано копії більшої частини документів. Попередньо, цього достатньо для роботи слідчих ГПУ", - сказав співрозмовник.

Як повідомляв УНІАН, 30 травня НАБУ розпочало розслідування за заявою колишнього першого заступника голови СБУ Віктора Трепака. Він повідомив, що передав до НАБУ документи, які підтверджують незаконні виплати Партією регіонів готівкових коштів на суму майже 2 млрд доларів ряду колишніх та нинішніх високопосадовців, серед яких фігурує і керівник ЦВК Михайло Охендовський.

13 червня в НАБУ викликали заступника голови Центральної виборчої комісії Андрія Магеру. Також, за даними антикорупційного прокурора Назара Холодницького, викликано на допит і голову ЦВК Охендовського та заступника голови ЦВК Жанну Усенко-Чорну.