У Ющенка подивляться, чи піде Тимошенко слідами Яценюка

Відставка Арсенія ЯЦЕНЮКА з посади Голови Верховної Ради не має правових наслідків для Кабінету Міністрів України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перший заступник глави Секретаріату Президента Олександр ШЛАПАК сьогодні журналістам у Кабміні.

«Жодних правових наслідків це не має для Кабінету Міністрів. Я думаю, що спікер діяв відповідно до коаліційної угоди, яку він вважає для себе чинною. Як вважає для себе прем`єр-міністр – хай сама вирішує», - сказав О.ШЛАПАК.

Перший заступник глави Секретаріату Президента нагадав, що відповідно до коаліційної угоди в разі розпаду коаліції і прем`єр-міністр, і Голова Верховної Ради йдуть у відставку.

«Голова Верховної Ради свій крок зробив. Що стосується голови уряду - давайте зачекаємо, подивимося», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні А.ЯЦЕНЮК подав у відставку з посади Голови Верховної Ради.