Від Ющенка вимагають негайно зібрати РНБО

Голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Анатолій ГРИЦЕНКО вважає, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО має негайно скликати засідання РНБО для обговорення проекту державного бюджету на 2009 рік у частині фінансування силових структур.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.ГРИЦЕНКО заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам.

«Президент повинен невідкладно скликати засідання РНБО і обговорити проект бюджету для силових структур. Це вимога закону, а не просто пропозиція ГРИЦЕНКА», - сказав він.

Зокрема, за його словами, на засіданні РНБО має бути визначена узгоджена позиція представників силових структур, Президента та уряду. «І тільки такий документ має сенс для розгляду у Верховній Раді. Все інше – зовнішня турбота про армію та силові структури без бажання серйозного вирішення цього питання», - сказав А.ГРИЦЕНКО.

При цьому він наголосив, що проектом держбюджету на 2009 рік передбачено фінансування Міноборони у розмірі 4,2 млрд. грн. за спецфондом.

«Тобто Міністерство оборони має саме заробити ці гроші», - сказав А.ГРИЦЕНКО.