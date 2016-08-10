Глава МЗС Литви першим серед іноземних лідерів прокоментував заяву ФСБ про події у Криму

Про це Лінкявічус написав у Twitter.

"Агресор обвинувачує жертву у нападі. Старі методи КДБ. Підроблені обвинувачення Росії щодо України, щоб виправдати майбутню "відплату"?" - заявив Лінкявічус.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні у ФСБ Росії заявили, що нібито запобігли вчиненню в Криму терористичних актів, підготовлених Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України, об'єктами яких були критично важливі елементи інфраструктури і життєзабезпечення півострова.

У ФСБ стверджують, що в результаті оперативно-розшукових заходів у ніч на 7 серпня в районі міста Армянськ виявлено групу диверсантів. Також у ФСБ заявили про ліквідацію «агентурної мережі» Головного управління розвідки Міноборони України.

Крім того, у ФСБ заявили, що в ніч на 8 серпня спецпідрозділами Міністерства оборони України нібито було здійснено ще дві спроби прориву диверсійно-терористичних груп, яким запобігли силові підрозділи ФСБ Росії і взаємодіючих відомств. «Спроби прориву прикривалися масованим обстрілом з боку суміжної держави і бронетехнікою Збройних сил України», - стверджує спецслужба Росії.

В свою чергу секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов назвав заяву ФСБ РФ про підготовку Україною терактів в Криму ще одним елементом гібридної війни, яку веде Росія проти України.

У Міноборони наголосили, що «подібні заяви з боку ФСБ є ні що інше, як спробою виправдати передислокацію і агресивні дії військових підрозділів Російської Федерації на території тимчасово окупованого півострова». Таким чином, представники російських спецслужб намагаються відвернути увагу місцевого населення Криму і світової спільноти від злочинних дій з перетворення півострова на ізольовану військову базу, заявили в українському оборонному відомстві.