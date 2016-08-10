Окупанти Криму заявили про "негласне оголошення війни" після вигаданого ФСБ теракту на кордоні

Про це заявив віце-спікер так званого кримського парламенту Ремзі Ільясов, передає РІА Новости.

"Згідно з резолюцією ООН про визначення агресії, все це є актом агресії, а враховуючи, що за цією спробою диверсії, спробою державного тероризму стоїть Міністерство оборони України, це можна розцінювати, по суті, як оголошення війни", — сказав він.

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На його думку, Росія залишає за собою "право вжити заходів у відповідь згідно з національною військовою доктриною".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у ФСБ Росії заявили, що нібито запобігли вчиненню в Криму терористичних актів, підготовлених Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України, об'єктами яких були критично важливі елементи інфраструктури і життєзабезпечення півострова.

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У ФСБ стверджують, що в результаті оперативно-розшукових заходів у ніч на 7 серпня в районі міста Армянськ виявлена група диверсантів.

Також у ФСБ заявили про ліквідацію «агентурної мережі» Головного управління розвідки Міноборони України.

Крім того, у ФСБ заявили, що в ніч на 8 серпня спецпідрозділами Міністерства оборони України нібито були зроблені ще дві спроби прориву диверсійно-терористичних груп, яким запобігли силові підрозділи ФСБ Росії і взаємодіючих відомств.

«Спроби прориву прикривалися масованим обстрілом з боку суміжної держави і бронетехнікою Збройних сил України», - стверджує спецслужба Росії.