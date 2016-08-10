Окупанти Криму заявили про "негласне оголошення війни" після вигаданого ФСБ теракту на кордоні
"Проникнення українських диверсантів" на територію анексованого Криму окупанти хочуть розцінювати як "негласне оголошення війни".
Про це заявив віце-спікер так званого кримського парламенту Ремзі Ільясов, передає РІА Новости.
"Згідно з резолюцією ООН про визначення агресії, все це є актом агресії, а враховуючи, що за цією спробою диверсії, спробою державного тероризму стоїть Міністерство оборони України, це можна розцінювати, по суті, як оголошення війни", — сказав він.
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На його думку, Росія залишає за собою "право вжити заходів у відповідь згідно з національною військовою доктриною".
Як повідомляв УНІАН, сьогодні у ФСБ Росії заявили, що нібито запобігли вчиненню в Криму терористичних актів, підготовлених Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України, об'єктами яких були критично важливі елементи інфраструктури і життєзабезпечення півострова.
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У ФСБ стверджують, що в результаті оперативно-розшукових заходів у ніч на 7 серпня в районі міста Армянськ виявлена група диверсантів.
Також у ФСБ заявили про ліквідацію «агентурної мережі» Головного управління розвідки Міноборони України.
Крім того, у ФСБ заявили, що в ніч на 8 серпня спецпідрозділами Міністерства оборони України нібито були зроблені ще дві спроби прориву диверсійно-терористичних груп, яким запобігли силові підрозділи ФСБ Росії і взаємодіючих відомств.
«Спроби прориву прикривалися масованим обстрілом з боку суміжної держави і бронетехнікою Збройних сил України», - стверджує спецслужба Росії.