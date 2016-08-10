Міноборони відреагувало на заяву ФСБ щодо "обстрілу" окупованого Криму з материка

Про це повідомляє прес-служба оборонного відомства.

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"Подібні заяви з боку ФСБ є нічим іншим, як спробою виправдати передислокацію та агресивні дії військових підрозділів Російської Федерації на території тимчасово окупованого півострову. У такий спосіб представники російських спецслужб намагаються відволікти увагу місцевого населення Криму та світової спільноти від злочинних дій щодо перетворення півострова на ізольовану військову базу", - йдеться у повідомленні.

У Міноборони наголосили, що "такими ж безпідставними є звинувачення щодо здійснення обстрілу півострова з материкової частини України".

Як повідомляв УНІАН, ФСБ заявила, що українські спецпідрозділи нібито здійснили дві спроби прориву на окупований півострів під прикриттям "масованого обстрілу".

Нагадаємо, що свого часу приводом для нападу нацистської Німеччини на Польщу, з якого почалася Друга світова війна 1 вересня 1939 року, став Гляйвицький інцидент, або операція "Консерви" — провокація, проведена СС у місті Гляйвіц (нині Глівіце).

Готуючись до атаки, ЗМІ Третього Рейху почали пропагандистську кампанію. Повідомлялося про нібито гоніння на етнічних німців у Польщі й провокації польських націоналістів у межують з Німеччиною районах.

Також передбачалося інсценувати напад поляків на території Німеччини. його повинні були виконати спецслужби Третього Рейху. Ключовою частиною тут була операція "Консерви". Вона мала стити формальним приводом для нападу на Польщу.

"ССівці" у польській формі повинні були напасти на радіостанцію в Гляйвіце і передати в ефір антинімецьку відозву польською мовою, а також напасти на лісництво і на митний пункт на польсько-німецькому кордоні. Покидаючи місце диверсій, есесівці повинні були залишити на місці трупи в польській формі. Ними повинні були стати в'язні концтаборів, убиті шляхом смертельної ін'єкції. Трупи повинні були доставити на місце провокації, де випустити в них по кілька кулі, щоб створити ілюзію бою.