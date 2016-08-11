Геращенко: РФ звинувачує Україну у всіх смертних гріхах, щоб зняти з себе санкції

Про це написала на своїй сторінці в Facebook перший віце-спікер Верховної Ради, представник України у підгрупі з гуманітарних питань Тристоронньої контактної групи в Мінську Ірина Геращенко.

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"Мета РФ - зняти будь-яким шляхом санкції, звинувативши Україну у всіх смертних гріхах: тероризм, диверсії, порушення, невиконання. Ми не маємо права підігравати цим сценарієм", - йдеться в повідомленні.

Також Геращенко заявила, що всі політичні сили повинні підтримати позицію президента України Петра Порошенка щодо провокацій РФ з приводу "терактів" в Криму.

Як повідомляв УНІАН, у ФСБ Росії заявили, що нібито запобіглип вчиненню в Криму терористичних актів, підготовлених Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України, об'єктами яких були критично важливі елементи інфраструктури і життєзабезпечення півострова. У ФСБ стверджують, що внаслідок оперативно-розшукових заходів в ніч на 7 серпня в районі міста Армянськ виявлено групу диверсантів. Також у ФСБ заявили про ліквідацію «агентурної мережі» Головного управління розвідки Міноборони України

Крім того, у ФСБ заявили, що в ніч на 8 серпня спецпідрозділами Міністерства оборони України нібито були зроблені ще дві спроби прориву диверсійно-терористичних груп, яким запобігли силові підрозділи ФСБ Росії і взаємодіючих відомств. «Спроби прориву прикривалися масованим обстрілом з боку суміжної держави і бронетехнікою Збройних сил України», - стверджує спецслужба Росії.

Президент Росії Володимир Путін прокоментував загибель російських військовослужбовців при нібито запобіганні теракту в Криму, заявивши, що «ми повз такого проходити не будемо». При цьому, він заявив, що Україна "переходить до терору". Також Путін вважає, що Європа і США "повинні вплинути на українську владу у зв'язку з придуманою ФСБ спробою теракту". У свою чергу в Міноборони підкреслили, що «подібні заяви з боку ФСБ є ні що інше, як спроба виправдати передислокацію і агресивні дії військових підрозділів Російської Федерації на території тимчасово окупованого півострова». Таким чином, представники російських спецслужб намагаються відвернути увагу місцевого населення і світової спільноти від злочинних дій з перетворення півострова на ізольовану військову базу, заявили в українському оборонному відомстві. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов назвав заяву ФСБ РФ про підготовку України терактів в Криму ще одним елементом гібридної війни, яку веде Росія проти України.

«Звинувачення російською стороною України в тероризмі в окупованому Криму лунають так само безглуздо і цинічно, як заяви російського керівництва про відсутність російських військ в Донбасі. Ці фантазії - лише привід для чергових військових погроз на адресу України », - сказав у свою чергу президент України Петро Порошенко.