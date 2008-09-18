Ющенко дав Шандрі орден

Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм Указом № 835/2008 від 18 вересня 2008 року з нагоди Дня рятівника нагородив міністра з питань надзвичайних ситуацій Володимира ШАНДРУ орденом “За заслуги” ІІІ ступеню.

Текст відповідного Указу розміщений на офіційному сайті Президента України.

За значний особистий внесок у справу захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру, мужність і самовідданість, виявлені при рятуванні життя людей та матеріальних цінностей, зразкове виконання службового обов`язку орденом «За заслуги» III ступеня також нагороджено полковника служби цивільного захисту Олександра ВОЛОБУЄВА, генерального директора товариства «Енергопром», Чернівецька область Сергія ЛІСНІЧЕНКА, генерал-майора служби цивільного захисту Ігоря РИХЛІЦЬКОГО, начальника зміни цеху Державного спеціалізованого підприємства «Чорнобильська атомна електростанція» Анатолія СОВУ.

Інших рятівників нагороджено орденами Богдана Хмельницького III ступеня, «За мужність» І та ІІІ ступенів, орденом Данила Галицького та медалями «За бездоганну службу», «За працю і звитягу», «За врятоване життя».