Кремлівські медіатехнологи зізналися, що "посадили в Раду" Капліна та Добродомова - журналіст
Опубліковане в інтернеті листування з пошти видвореної з України колишньої співробітниці телеканалу "Інтер" Марії Столярової свідчить про те, що російські медіатехнологи причетні до "розкрутки" проектів позафракційних депутатів Верховної Ради Дмитра Добродомова "Народний контроль" та Сергія Капліна "Партія простих людей".
Про це пише у своєму блозі на сайет видання Цензор.НЕТ громадський активіст Сергій Іванов.
У своєму матеріалі Іванов опублікував скрін-шоти листування Столярової, де та розповідає про своє видворення з України і пише, що рада цьому: "Мерзенна країна, дрібні людці".
Також Столярова описує свою роботу на "Інтері".
"Я грала на боці партії миру, це президент... От цікаво, як почуваються ті, кого я особисто в Раду посадила. Хі-хі, рукою Кремля", - пише Столярова своїй подрузі.
Більше того, серед її листів виявлено матеріали, в яких, розписуються кроки з розвитку проекту Капліна - Партії простих людей, а самого депутата в сюжетах телеканалу називають "містер Справедливість".
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"У кожному випуску програми з'являється "містер Справедливість", який виводить конкретних злодіїв і корупціонерів на чисту воду, але не вилами, а конструктивом", - йдеться в листі Столярової кремлівського політтехнолога Ігоря Шувалова.
На скріншотах, опублікованих Івановим, є листування Столярової зі своїм колегою Леонідом Муравйовим, у якій російські журналісти обговорювали сценарії та концепції для громадського руху Добродомова "Народний контроль".
Нагадаємо, раніше у парламентській фракції "Народний фронт" заявили, що правоохоронні органи повинні розслідувати діяльність Капліна та Добродомова на предмет їх зв'язків з Росією і терористами.