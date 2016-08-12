Кремлівські медіатехнологи зізналися, що "посадили в Раду" Капліна та Добродомова - журналіст

Про це пише у своєму блозі на сайет видання Цензор.НЕТ громадський активіст Сергій Іванов.

У своєму матеріалі Іванов опублікував скрін-шоти листування Столярової, де та розповідає про своє видворення з України і пише, що рада цьому: "Мерзенна країна, дрібні людці".

Також Столярова описує свою роботу на "Інтері".

"Я грала на боці партії миру, це президент... От цікаво, як почуваються ті, кого я особисто в Раду посадила. Хі-хі, рукою Кремля", - пише Столярова своїй подрузі.

Більше того, серед її листів виявлено матеріали, в яких, розписуються кроки з розвитку проекту Капліна - Партії простих людей, а самого депутата в сюжетах телеканалу називають "містер Справедливість".

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"У кожному випуску програми з'являється "містер Справедливість", який виводить конкретних злодіїв і корупціонерів на чисту воду, але не вилами, а конструктивом", - йдеться в листі Столярової кремлівського політтехнолога Ігоря Шувалова.

На скріншотах, опублікованих Івановим, є листування Столярової зі своїм колегою Леонідом Муравйовим, у якій російські журналісти обговорювали сценарії та концепції для громадського руху Добродомова "Народний контроль".

Нагадаємо, раніше у парламентській фракції "Народний фронт" заявили, що правоохоронні органи повинні розслідувати діяльність Капліна та Добродомова на предмет їх зв'язків з Росією і терористами.