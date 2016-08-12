Медведєв допустив можливість розриву дипломатичних відносин з Україною

Відповідаючи на питання журналістів, Медведєв зазначив, що "в історії всяке бувало".

"Я нагадаю, що у нас після відомих подій виявилися розірваними відносини з Грузією. Та й в інших випадках відбувалися різні події. Я б не хотів, напевно, щоб це так завершувалося, але якщо іншого варіанту впливу на ситуацію не залишиться, президент, напевно, таке рішення може прийняти", — цитує Дмитра Медведєва російське пропагандистське агентство "РИА Новости".

При цьому він підкреслив, що подібні рішення приймає президент, так як він веде зовнішню політику держави.

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Раніше сьогодні російські ЗМІ повідомили, щоКремль розглядає можливість розриву дипломатичних відносин з Україною як відповідь на так звану спробу української розвідки організувати диверсії в окупованому Криму. Як писали "Известия", одним із варіантів відповіді Москви на дії Києва може стати закриття російського диппредставництва і відгук всього дипломатичного складу посольства.

"Одним з можливих варіантів жорсткої відповіді може стати розрив дипломатичних відносин. У Москві цей варіант опрацьовують. Однак останнє слово залишається за главою держави, який прийме рішення на основі зібраних даних", - повідомляло видання з посиланням на джерело в російських зовнішньополітичних колах.

Як повідомляв УНІАН, 28 липня президент РФ Володимир Путін своїм указом звільнив Михайла Зурабова з посади посла Росії в Україні. Тимчасовим повіреним у справах РФ в Україні був призначений Сергій Торопов. 29 липня прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков повідомив, що Росія запросила агреман на призначення повноважного представника президента РФ у Приволзькому федеральному окрузі Михайла Бабича послом в Україні.

3 серпня заступник міністра з питань європейської інтеграції МЗС України Олена Зеркаль заявила, що питання затвердження нового посла РФ в Україні знято з порядку денного. 4 серпня Пєсков заявив, що в Кремлі вважають, що Україна вирішила знизити рівень дипломатичного представництва РФ в Києві. Директор політичного департаменту МЗС України Олексій Макєєв повідомив, що незатвердження в Україні Бабича послом Росії не свідчить про розрив дипломатичних відносин з РФ.