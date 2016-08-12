Геращенко: Москва давно розірвала дипвідносини з Україною

Про це Геращенко написала у соціальній мережі Facebook.

"Насправді Москва давно розірвала дипвідносини з Україною. В ту саму хвилину, коли депутати Держдуми і Ради Федерацій в одностайному дурному екстазі проголосували за введення військ, коли вкрали в нас Крим і частину Донбасу. Москва розірвала ниточки таких важливих людських і історичних відносин, коли вбила наших хлопців на Донбасі, зруйнувала будинки, школи, покалічила тисячі людей, зробила сиротами сотні дітей, вбила жінок і дітей, кинула в цю війну своїх солдатів, від яких сьогодні відмовляється, коли через пропаганду отруїла мозок мільйонів людей і розірвала родинні і дружні взаємини, бо ж мільйони людей припинили спілкування на фоні істерії про "хунту, фашистов, правый сектор, распятых мальчиков", - заявила Геращенко.

За повідомленнями російських ЗМІ, Кремль розглядає можливість розриву дипломатичних відносин з Україною як відповідь на так звану спробу української розвідки організувати “диверсії” в окупованому Криму. Як повідомляє видання “Известия”, одним з варіантів відповіді Москви на дії Києва може стати закриття російського диппредставництва і відклик всього дипломатичного складу посольства. “Одним з можливих варіантів жорсткої відповіді може стати розрив дипломатичних відносин. У Москві цей варіант опрацьовують. Однак останнє слово залишається за главою держави, який прийме рішення на основі зібраних даних", - повідомляє видання з посиланням на джерело в російських зовнішньополітичних колах.

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Як повідомляв УНІАН, 28 липня президент РФ Володимир Путін своїм указом звільнив Михайла Зурабова з посади посла Росії в Україні. Тимчасовим повіреним у справах РФ в Україні було призначено Сергія Торопова.

29 липня прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков повідомив, що Росія запросила агреман на призначення повноважного представника президента РФ у Приволзькому федеральному окрузі Михайла Бабича послом в Україні.

3 серпня заступник міністра з питань європейської інтеграції МЗС України Олена Зеркаль заявила, що питання затвердження нового посла РФ в Україні знято з порядку денного.

4 серпня Пєсков заявив, що у Кремлі шкодують, що Україна вирішила понизити рівень дипломатичного представництва РФ в Києві.

Директор політичного департаменту МЗС України Олексій Макеєв повідомив, що незатвердження в Україні Бабича послом Росії не говорить про розрив дипломатичних відносин з РФ.