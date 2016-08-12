НАТО про кримські події та звинувачення РФ на адресу України: Кремль не надав жодних істотних доказів

Про це йдеться у письмовій відповіді офіційного представника Альянсу, передає "Європейська правда".

"Нас задовольняє рішуче засудження Україні тероризму у всіх його формах і проявах. Зазначимо, що Україна рішуче відкинула звинувачення Росії і дала зрозуміти, що Київ відданий питанню відновлення своєї територіальної цілісності виключно політичними і дипломатичними засобами", - наголосили в НАТО.

"Ми також зазначаємо, що Росія не надала жодних істотних доказів для своїх звинувачень на адресу України", - йдеться в заяві.

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"Нещодавня військова активність Росії в Криму не сприяє ослабленню напруженості. Ми закликаємо Росію до спокою й деескалації", - наголосили в Альянсі.

"Ми закликаємо всі сторони повернутися за стіл переговорів і домогтися мирного врегулювання конфлікту в Україні дипломатичними і мирними засобами. Повна реалізація мінських угод є ключем", - зазначив представник НАТО.

Як повідомляв УНІАН, 10 серпня у ФСБ Росії заявили, що запобігли здійсненню терактів в окупованому Криму на «критично важливих об'єктах інфраструктури і життєзабезпечення півострова», які нібито готувало Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Також у ФСБ заявили про ліквідацію «української агентурної мережі» і затримання групи «диверсантів».

Як стверджують у російській спецслужбі, «одним з організаторів припинених терактів є Панов Євген Олександрович, 1977 року народження, житель Запорізької області, співробітник ГУР МО України, якого також затримали, і він дає свідчення».

Українська поліція відкрила кримінальне провадження за фактом викрадення громадянина України Панова.

11 серпня в МЗС РФ назвали ім'я ще одного затриманого у справі про підготовку терактів» в Криму. Крім Євгена Панова, затриманий Андрій Захтей.