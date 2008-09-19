Яценюк у рейтингу обійшов Тимошенко

Серед провідних політиків українці найбільше довіряють Арсенію ЯЦЕНЮКУ, у якого баланс довіри-недовіри становить -0,152, Віталію КЛИЧКУ (-0,178) та Юлії ТИМОШЕНКО (-0,195).

Про це на прес-конференції в УНІАН заявив голова правління Центру соціологічних та політологічних досліджень ”Соціовимір” Сергій ТАРАН під час презентації результатів досліджень “Політична криза в Україні та електоральні настрої виборців: дострокові вибори чи нова коаліція?”.

Згідно з результатами опитування, наступними у списку ступеня довіри йдуть Анатолій ГРИЦЕНКО (-0,255), Володимир ШАНДРА (-0,268), Юрій ПАВЛЕНКО (-0,275), Володимир ЛИТВИН (-0,280), Олександр ТУРЧИНОВ (-0,283), Олег ТЯГНИБОК (-0,285), В’ячеслав КИРИЛЕНКО (-0,291), Віктор ПОЛТАВЕЦЬ (-0,291).

За ними йдуть у порядку зменшення індексу довіри Іван ВАСЮННИК (-0,303), Олександр ТРЕТЬЯКОВ (-0,320), Юрій ЛУЦЕНКО (-0,326), Василь КНЯЗЕВИЧ (-0,329), Віктор ЯНУКОВИЧ (-0,353), Сергій ТІГІПКО (-0,384), Юрій ЄХАНУРОВ (-0,403), Раїса БОГАТИРЬОВА (-0,430), Рінат АХМЕТОВ (-0,433). Ще нижчий баланс довіри-недовіри мають, згідно з даними опитування, мають Віктор ЮЩЕНКО (-0,444), Петро СИМОНЕКО (-0,464) та Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ (-0,489).

Під час дослідження респонденти дали оцінки роботі міністрів уряду демократичної коаліції. Відповідно до результатів опитування, українці найкраще оцінюють діяльність міністра освіти і науки Івана ВАКАРЧУКА (індекс 0,041), міністра з питань надзвичайних ситуацій Володимира ШАНДРУ (0,095), міністра закордонних справ України Володимира ОГРИЗКА (0,098), міністра у справах сім’ї, молоді та спорту Юрія ПАВЛЕНКА (0,116) та міністра культури і туризму Василя ВОВКУНА (0,120).

Далі у рейтингу, згідно з даними соціологів, міністр регіонального розвитку і будівництва Василь КУЙБІДА (0,157), міністр транспорту і зв’язку Йосип ВІНСЬКИЙ (0,167), міністр юстиції Микола ОНІЩУК (0,168), міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО (0,171), міністр вугільної промисловості Віктор ПОЛТАВЕЦЬ (0,173), міністр промислової політики Володимир НОВИЦЬКИЙ (0,188), міністр палива та енергетики Юрій ПРОДАН (0,197), міністр праці та соціальної політики Людмила ДЕНІСОВА (0,225), міністр охорони здоров’я Василь КНЯЗЕВИЧ (0,226).

Найгіршою громадяни вважають діяльність міністра фінансів Віктора ПИЗЕНИКА (0,228), міністра охорони навколишнього природного середовища Георгія ФІЛІПЧУКА (0,233), міністра оборони України Юрія ЄХАНУРОВА (0,239), міністра з питань житлово-комунального господарства Олексія КУЧЕРЕНКА (0,269) та міністра економіки Богдана ДАНИЛИШИНА (0,285).

Оцінка громадян вираховувалася відповідно до балансу позитивних та негативних оцінок респондентів та ступеня впізнаваності міністра.

На думку С.ТАРАНА, громадяни схильні вважати ефективною діяльність міністрів гуманітарного блоку, а найгірше – економічного. За його словами, на оцінку діяльності міністрів та міністерств вплинули окремі резонансні події: запровадження обов’язкового тестування абітурієнтів, успішні виступи українських олімпійців, пожежі на військових складах, ліквідація наслідків повені в Західній Україні тощо.

Соціологічне загальноукраїнське дослідження було проведено центром ”Соціовимір” з 4 по 11 вересня 2008 р. Шляхом інтерв’ю було опитано 2 тис. 100 респондентів в 17-ти областях України, АР Крим та м.Києві. Похибка вибірки становить 2,2%. Дослідження здійснено на замовлення Міжнародного інституту демократій.