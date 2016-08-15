Ситник про звинувачення СБУ: "Без сміху це коментувати неможливо"

Про це в ході брифінгу заявив глава НАБУ Артем Ситник, повідомляє "112 Україна".

"З'явилося повідомлення, що СБУ склала адміністративний протокол стосовно заступника начальника відділу НАБУ. Чесно кажучи, без сміху це коментувати неможливо, але я буду намагатися стримуватися. Отже, цей працівник займає посаду заступника начальника відділу забезпечення роботи директора НАБУ. В її прямі обов'язки входить організація міжнародних зустрічей керівництва НАБУ, директорів та його заступників, можливо, начальників відділів. У той же час, враховуючи те, що у неї є певні здібності і освіта, вона тричі займалася викладацькою діяльністю. Викладацька, творча діяльність, вона є дозволеною для державних службовців. Але чому СБУ, центральний апарат відділу "К", він все ж виявив такий серйозний прецедент, коли працівник НАБУ тричі проводив лекції і отримував за це відповідну оплату, склала протокол, погодила його з ГПУ. До цього працівнику прийшло цілих 4 офіцера відділу "К" вручати цей протокол. Я розумію, що є певний опір нашій роботі, але в цьому опорі, мені здається, не зовсім доцільно опускатися до такого маразму", - заявив Ситник.

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Раніше співробітники Служби безпеки України звинуватили у корупційній діяльності заступника начальника одного з відділів Національного антикорупційного бюро України.

Нагадаємо, 12 серпня в ГПУ заявили, що спецназ НАБУ нібито перешкоджав слідчим зафіксувати факт стеження за прокурорами. У свою чергу в НАБУ пояснили, що в п'ятницю, 12 серпня, під час проведення прихованого спостереження за об'єктом в одному з кримінальних проваджень, розслідуваних детективами Національного антикорупційного бюро України, в приміщення, в якому знаходилися працівники Бюро, які намагалися проникнути співробітники Генеральної прокуратури України, які сприйняли дані слідчі дії, як стеження за собою. В результаті виникла "позаштатна робоча ситуація". Як зазначили в Бюро, всі слідчі дії НАБУ за місцем інциденту відбувалися за рішенням суду в повній відповідності з законом.

Як повідомляв УНІАН, 11 серпня директор НАБУ Артем Ситник визнав певні ознаки конфлікту між НАБУ і Генпрокуратурою, але сподівається на врегулювання відносин. 5 серпня слідчо-оперативна група ГПУ прибула в НАБУ, де здійснила виїмку документів.

Групу очолював начальник управління ГПУ з розслідування кримінальних проваджень у сферах державної служби та власності Дмитро Сус. Луценко заявив, що таким чином ГПУ перевіряє інформацію Служби безпеки про незаконне прослуховування телефону непричетного до кримінальної справи НАБУ людини. НАБУ вважає незаконною постанову суду про обшук у відомстві. Зазначалося, що під час обшуку Генпрокуратури в приміщенні НАБУ нічого не вилучено, відомство працює в штатному режимі.