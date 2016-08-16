Голова Житомирської ОДА Машковський подав у відставку

Про це кореспонденту УНІАН телефоном повідомила прес-секретар голови ОДА Ольга Приходченко.

За її словами, "Машковський сьогодні написав заяву на звільнення із посади голови Житомирської ОДА".

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Причину такого рішення Приходченко не повідомила.

"Якщо заяву Машковського після дотримання усіх необхідних процедур задовольнять, ми зберемо окрему прес-конференцію з цього питання та повідомимо причину такого рішення голови облдержадміністрації, якщо це буде пресі цікаво", - сказала прес-секретар.

Довідка УНІАН. Машковський пропрацював на посаді голови Житомирської ОДА більше 2-х років. Його офіційне представлення як губернатора відбулося 23 липня 2014-го року.