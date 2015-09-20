На Житомирщині шахраї від імені голови ОДА просять гроші нібито на дітей та бійців АТО

У Житомирській області цього тижня активізувалися шахраї, які від імені голови облдержадміністрації Сергія Машковського просять гроші нібито на допомогу дітям та учасникам антитерористичної операції.

Про це кореспонденту УНІАН сьогодні телефоном повідомив сам Машковський.

За словами голови ОДА, невідомі особи просять у підприємців гроші нібито на благодійні цілі (допомога дітям, учасникам АТО), представляючись його помічниками і гарантуючи нагородження підприємців подякою або грамотою від керівництва області.

Машковский зазначив, що нікого не уповноважував від свого імені збирати будь-які кошти і закликав жителів області, у разі подібних звернень, повідомляти про них у правоохоронні органи.

За даними прес-служби Житомирської ОДА, псевдо-волонтер вже зверталася до керівництва житомирського ТРЦ "Глобал" з проханням перерахувати благодійну допомогу на рахунок нібито якогось фонду, "мотивуючи" підприємство викликом до голови ОДА для отримання подяки.

"Також неіснуючим благодійним фондом "єдина Країна" були розіслані листи про збір благодійної допомоги на банківський рахунок нібито від імені керівництва області", - зазначили в прес-службі облдержадміністрації.

У зв'язку з цими фактами Машковский звернувся в правоохоронні органи з проханням негайно вжити заходів за фактами фінансових махінацій.

Також, за даними Житомирського обласного територіального управління Держгірпромнагляду, "в області невідомі зловмисники телефонують суб'єктам господарювання, які подаються посадовими особами і вимагають сплатити на банківський рахунок пожертвування для учасників АТО".

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Міліція проводить перевірку за цими фактами.