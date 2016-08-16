Клімкін допустив, що кримська провокація гебістів Путіна пов'язана з наближенням виборів у Росії

Таку думку висловив глава МЗС України Павло Клімкін в інтерв'ю австрійському виданню Der Standard.

"Ми не знаємо, чи була це спланована акція Росії або тільки випадковий інцидент. Це може бути спроба мобілізувати (росіян - УНІАН) всередині країни: найближчим часом у Росії будуть парламентські вибори, настрій в Криму залишає бажати кращого. Можливо, Росія хоче порушити хід мирного процесу, вигравши час. Ми не знаємо точно, яка в РФ тактика, але це дуже небезпечно", - заявив Клімкін.

Як повідомляв УНІАН, 10 серпня у ФСБ Росії заявили, що запобігли вчиненню терактів в окупованому Криму на «критично важливих об'єктах інфраструктури і життєзабезпечення півострова», яке нібито готувало Головне управління розвідки Міноборони України. Також у ФСБ заявили про ліквідацію "української агентурної мережі" і затримання групи "диверсантів".

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У свою чергу президент України Петро Порошенко заявив про безглуздість і цинічності звинувачення Росії на адресу України у підготовці терактів у Криму. Секретар РНБО Турчинов підкреслив, що заява ФСБ РФ про підготовку Україною терактів в Криму є ще одним елементом гібридної війни, яку Росія веде проти України.

12 серпня російські ЗМІ з посиланням на джерело в спецслужбах повідомили прізвища нібито співробітників української розвідки, які були у складі так званої "диверсійної групи", виявленої поблизу Армянська. Також, за даними джерела, один з "агентів" нібито повинен був організувати закладку муляжів бомб в аеропорту Сімферополя з метою перевірити дії правоохоронних органів Криму, підконтрольних РФ.

У Міністерстві оборони України заявили, що в Головному управлінні розвідки не існує осіб, які, як стверджують російські спецслужби, входять до складу так званої кримської "диверсійної групи".