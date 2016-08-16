НАБУ прокоментувало відео сутички свого спецназу з працівниками ГПУ та хмельницької поліції в центрі Києва

Про це йдеться у повідомленні НАБУ.

У першу чергу відомство дякує авторам відео, адже воно "допоможе НАБУ ідентифікувати працівників Генеральної прокуратури та інших правоохоронних органів, які чинили 12 серпня незаконні дії по відношенню до працівників НАБУ при виконанні службових обов’язків".

"Щодо змісту відео, його автори, ймовірно, відпрацьовують замовлення осіб, зацікавлених у тому, щоб співробітники ГПУ, які вчиняли незаконні дії, виглядали "жертвами". Воно не передає повну хронологію подій. Там немає нічого про те, як група із 15 осіб блокувала працівників НАБУ у під’їзді конспіративної квартири, як ігнорувала численні прохання співробітників НАБУ не перешкоджати їхній законній діяльності та припинити дії з незаконного утримання працівників НАБУ у під’їзді", - зазначає бюро.

Відомство наголошує, що усі дії працівників НАБУ 12 серпня під час проведення негласних слідчий дій і подальшої взаємодії з працівниками ГПУ після їхнього втручання, були законні.

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"Спецпідрозділ НАБУ прибув на місце з метою розблокування співробітників НАБУ, незаконно заблокованих у під’їзді житлового будинку працівниками департаменту ГПУ з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки та Нацполіції Хмельницької області, які до цього викрали ще двох оперативників НАБУ. При цьому заходи фізичного впливу були використані виключно в тій мірі, яка забезпечила вихід співробітників НАБУ з даного приміщення. Навіть попри те, що один з працівників ГПУ погрожував працівникам НАБУ табельною зброєю", - підкреслює НАБУ.

Бюро зазначає, що працює відкрито, і свої фото- та відео матеріали поширює офіційно – через веб-сайт та сторінки у соціальних мережах (НАБУ має на увазі, що зазначене відео з баченням ГПУ було опубліковано на Youtube спеціально створеному для цього анонімному акаунті).

"До речі, автори відео можуть мати цінну інформацію, тож НАБУ запрошує їх принагідно завітати на Сурикова, 3 та дати покази у кримінальному провадженні щодо подій 12 серпня", - сказано також у повідомленні.

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Нагадаємо, вчора в мережі з'явилося відео, що ілюструє події 12 серпня на вулиці Петлюри в Києві.

Зазначимо, що події, що відбуваються на відео, розгорнулися вже після того, як співробітники НАБУ запросили силову підтримку спецназу після подій, які відомство вважає нападом і викраденням своїх співробітників з боку представників ГПУ.

При цьому в коментарях до подій в ролику співробітники ГПУ постають "жертвами" конфлікту з НАБУ, а співробітники НАБУ - такими, що "перешкоджали законним діям" працівників Генпрокуратури.

12 серпня прес-секретар генпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган заявила, що слідчі ГПУ виявили стаціонарний пост спостереження по вулиці Петлюри, який здійснював збір інформації про дії працівників прокуратури. "Після спроб з'ясування належності цих осіб на місце події прибув спецназ НАБУ, який перешкоджає фіксації цього факту", - повідомила вона. У зв'язку з цим прес-секретар генпрокурора заявила, що такі дії можна розцінювати як протидію з боку НАБУ проведенню дій, пов'язаних з розслідуванням кримінального провадження за фактами незаконного прослуховування.

Начальник департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генпрокуратури Володимир Гуцуляк заявив, що в ході сутички 12 серпня бійці спецназу НАБУ побили трьох співробітників його департаменту.

13 серпня НАБУ заявило, що напередодні під час проведення прихованого спостереження за об'єктом в рамках одного з кримінальних проваджень, які розслідуються бюро, у приміщення, в якому перебували його працівники, намагалися проникнути співробітники Генпрокуратури, які сприйняли такі слідчі дії як спостереження за собою. "В результаті виникла позаштатна робоча ситуація. Після втручання керівників Генеральної прокуратури і Національного антикорупційного бюро подальшої ескалації вдалося уникнути", - підкреслювалося в повідомленні.

Глава НАБУ Артем Ситник заявив, що в ході конфлікту співробітники ГПУ незаконно викрали та доставили двох технічних працівників НАБУ до приміщення ГПУ, де протягом 11 годин їх допитували. НАБУ відкрило за цим фактом кримінальне провадження. НАБУ також оприлюднило відео свідчень своїх співробітників, яких, за твердженням бюро, 12 серпня викрали і допитували співробітники ГПУ.