НАБУ проти Генпрокуратури: у мережі з'явилося відео скандального конфлікту в центрі Києва

Відповідне відео було опубліковано на сервісі Youtube 15 серпня.

Зазначимо, що події, що відбуваються на відео, розгорнулися вже після того, як співробітники НАБУ запросили силову підтримку спецназу після подій, які відомство вважає нападом і викраденням своїх співробітників з боку представників ГПУ. Прибулий спецназ отримав завдання вивести заблокованого в конспіративній квартирі детектива НАБУ з технікою, чому в свою чергу намагалися перешкодити, в тому числі блокуючи автомобіль НАБУ, співробітники прокуратури.

При цьому в коментарях до подій в ролику співробітники ГПУ постають "жертвами" конфлікту з НАБУ, а співробітники НАБУ - такими, що "перешкоджали законним діям" працівників Генпрокуратури.

Зокрема, необ'єктивність коментарів до відео ілюструє момент на 3:32, коли особа, названа слідчим з особливо важливих справ ГПУ В.Паламарчуком, цілиться зі схожого на пістолет пристрою в співробітників НАБУ. На 3:37 він ховає зброю собі в штани, і лише на 3:42 з'являється коментар - але вже про те, що "співробітник НАБУ загрожує застосуванням вогнепальної зброї" Паламарчуку "з піднятими руками".

Нагадаємо, 12 серпня прес-секретар генпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган заявила, що слідчі ГПУ виявили стаціонарний пост спостереження по вулиці Симона Петлюри, 7/9, який здійснював збір інформації про дії працівників прокуратури. "Після спроб з'ясування належності цих осіб на місце події прибув спецназ НАБУ, який перешкоджає фіксації цього факту", - повідомила Сарган. У зв'язку з цим прес-секретар генпрокурора заявила, що такі дії можна розцінювати як протидію з боку НАБУ проведенню дій, пов'язаних з розслідуванням кримінального провадження за фактами незаконного прослуховування.

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Начальник департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генпрокуратури Володимир Гуцуляк заявив, що в ході сутички 12 серпня бійці спецназу НАБУ побили трьох співробітників очолюваного ним департаменту.

13 серпня НАБУ пояснило інцидент, який стався 12 серпня з працівниками ГПУ, "позаштатною робочою ситуацією", і підкреслив, що всі слідчі дії співробітники НАБУ за місцем інциденту проводили за рішенням суду згідно з законом. За даними відомства, 12 серпня під час проведення прихованого спостереження за об'єктом в одному з кримінальних проваджень, які розслідуються бюро, у приміщення, в якому перебували його працівники, намагалися проникнути співробітники Генпрокуратури, які сприйняли такі слідчі дії як спостереження за собою. "В результаті виникла позаштатна робоча ситуація. Після втручання керівників Генеральної прокуратури і Національного антикорупційного бюро подальшої ескалації вдалося уникнути", - підкреслювалося в повідомленні.

Глава НАБУ Артем Ситник заявив, що в ході конфлікту співробітники ГПУ незаконно викрали та доставили двох технічних працівників НАБУ до приміщення ГПУ, де протягом 11 годин їх допитували. НАБУ відкрило за цим фактом кримінальне провадження.

НАБУ також оприлюднило відео свідчень своїх співробітників, яких, за твердженням бюро, 12 серпня викрали і допитували співробітники ГПУ.