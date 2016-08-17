Україна закликала Німеччину зайняти більш жорстку позицію щодо Росії через анексію Криму

Про це повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник у вівторок, 16 серпня, у інтерв'ю Reuters, передає Deutsche Welle.

"Ми сподіваємося на набагато, набагато чіткіші слова, ми сподіваємося також на більш дієву і більш жорстку дипломатію", - заявив Мельник.

За словами дипломата, після анексії півострова у 2014 році Росія розмістила на його території 40 тисяч солдатів, а також сучасну військову техніку.

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Мельник наголосив, що подальше вторгнення Росії на українську територію може відбутися не лише зі Сходу, але і з Півдня, тобто з самого півострова.

Посол додав, що виникнення нового кривавого конфлікту буде "справді фатальним" не лише для України, але передусім для всієї Європи.

Як повідомляв УНІАН, 10 серпня в ФСБ Росії заявили, що запобігли вчиненню терактів в окупованому Криму на «критично важливих об'єктах інфраструктури і життєзабезпечення півострова», які нібито готувало Головне управління розвідки Міноборони України.

Також у ФСБ заявили про ліквідацію «української агентурної мережі» і затримання групи «диверсантів».

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Своєю чергою президент України заявив про безглуздість і цинічність звинувачень Росії на адресу України у підготовці терактів у Криму.

13 серпня постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба наголосив, що провокації Росії проти України у тимчасово окупованому Криму не досягли своєї мети, враховуючи реакцію на цей інцидент міжнародної спільноти.