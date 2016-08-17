ЗМІ: Путін цього тижня відвідає анексований Крим

Про це повідомляє РБК з посиланням на двох співрозмовників, близьких до Кремля, а також джерело, близьке до представництва Південного федерального округу.

Попередньо відомо, що візит призначений на п'ятницю, 19 серпня.

Очікується, що Путін може поспілкуватися з місцевими чиновниками і відвідати молодіжний табір "Таврида", який розташований неподалік від Севастополя.

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У прес-службі Кремля поки не прокоментували інформацію про можливий візит Путіна до Криму.

Як зазначає РБК, анексований Крим Путін традиційно відвідує в серпні. У 2014 році він виступав перед членами федеральних зборів і спілкувався з діячами культури, а рік тому він занурювався на батискафі на дно Чорного моря біля берегів півострова.

Видання також зазначає, що його візит має відбутися через два тижні після того, як ФСБ Росії затримала "українських диверсантів".

Як повідомляв УНІАН, 10 серпня у ФСБ Росії заявили, що запобігли здійсненню терактів в окупованому Криму на «критично важливих об'єктах інфраструктури і життєзабезпечення півострова», які нібито готувало Головне управління розвідки Міноборони України.

Також у ФСБ заявили про ліквідацію «української агентурної мережі» і затримання групи «диверсантів».

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У свою чергу президент України заявив про безглуздість і цинічність звинувачення Росії на адресу України у підготовці терактів у Криму.

13 серпня постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба підкреслив, що провокації Росії проти України в тимчасово окупованому Криму не досягли своєї мети, враховуючи реакцію на цей інцидент міжнародного співтовариства.