Наша Україна закликає БЮТ зректися Тимошенко

Політична партія «Народний Союз Наша Україна» ініціює проведення всеукраїнського об’єднавчого з’їзду національно-демократичних сил.

Про це йдеться у заяві Ради партії «Народний Союз Наша Україна», текст якої передано УНІАН.

У документі зазначається, що «внаслідок змови у Верховній Раді Українська держава опинилася в надзвичайній небезпеці. Зруйнувавши демократичну коаліцію і вступивши у змову з Партією регіонів і комуністами, Блок Юлії Тимошенко створив разом з ними прокремлівську парламентську більшість. Маючи конституційну більшість у парламенті і контроль над виконавчою владою змовники розпочали масштабний наступ на підвалини української державності й демократії. БЮТ, Партія регіонів і комуністи прагнуть усупереч волі народу здійснити ревізію української Конституції, віддавши всю владу в руки прокремлівської парламентської олігархії та сформованого нею уряду».

У НСНУ вважають, що «на руйнування державної політики в галузі безпеки й оборони спрямовані і останні дії прем’єр-міністра ТИМОШЕНКО, такі як захист безконтрольних дій Чорноморського флоту Росії з української території, відмова вирішувати проблеми подвійного громадянства і захисту інформаційної безпеки країни, блокування реалізації проекту «Одеса-Броди» тощо».

«У своєму прагненні до абсолютної влади Партія регіонів і БЮТ виявилися настільки подібними, що легко знайшли спільну мову. Саме цю жадобу влади використовують антиукраїнські сили ззовні, які нарешті отримали у вигляді прокремлівської більшості інструмент реалізації своїх цілей в Україні – усунення з посади Президента ЮЩЕНКА і ослаблення інституту Президента України взагалі, відмови від національних пріоритетів у державній політиці, дезінтеграції Української держави, посилення інформаційного, економічного та військового впливу на Україну, зупинки її європейської і євроатлантичної інтеграції», переконані члени Ради «Нашої України».

«Нашоукраїнці» вважають, що всі, для кого цінності незалежності і свободи важливіші за особисті чи групові інтереси, мають об’єднатися навколо Президента України Віктора ЮЩЕНКА як гаранта національної державності і «Нашої України» як єдиної реальної сили, що відстоює українські інтереси у нинішній Верховній Раді.

З огляду на це «Наша Україна» ініціює проведення всеукраїнського об’єднавчого з’їзду, який дасть можливість об’єднатися як цілим партіям, так і окремими політикам чи громадським діячам у єдину потужну національно-демократичну силу, здатну протистояти кремлівсько-олігархічному реваншу.

«Наша Україна» закликає всіх відповідальних політиків відмовитися від розмноження персональних політичних проектів, оскільки парад амбіцій, створення кишенькових партій і персональних блоків лише дезорієнтує людей і розчищає шлях до панування антиукраїнських сил.

«Наша Україна» закликає членів БЮТ поставити інтереси свого народу вище інтересів партійних вождів, відмовитись бути співучасниками змови і взяти участь у процесі об’єднання українських демократичних сил.

Як повідомляв УНІАН, 20 вересня відбулось засідання політичної ради партії «Народний Союз Наша Україна».

Під час засідання член НСНУ, віце-прем’єр-міністр України Іван ВАСЮНИК повідомив журналістам, що «Наша Україна» має намір наприкінці жовтня провести з’їзд своєї політичної сили.

За його словами, одне з питань, яке буде обговорюватися на з’їзді, це створення єдиної партії на базі блоку «Наша Україна – Народна самооборона».

«Наша Україна» звернеться з пропозицією щодо об’єднання в єдину політичну силу до всіх своїх партнерів по блоку та інших демократичних сил, додав І.ВАСЮНИК.