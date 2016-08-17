Клименка викликають на допит до ГПУ

Про це йдеться у повістці, оприлюдненій на сайті Генпрокуратури.

Клименко має з‘явитися 19 серпня о 10:00 до другого слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури ГПУ «для участі в проведенні процесуальних дій у якості підозрюваного у кримінальному провадженні №12013220540000400».

Нагадаємо, в кінці травня новопризначений генеральний прокурор Юрій Луценко передав розслідування справ проти Клименка першому заступнику військового прокурора Володимиру Жербицькому.

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У вересні 2015 року Клименку було повідомлено про підозру у двох кримінальних процесах: щодо незаконного відшкодування ПДВ в 2012-2013 роках, що призвело до збитків державі в розмірі 3 мільярдів гривень, а також щодо створенні "програмних підприємств" для відмивання коштів.

5 березня 2014 року ЄС заморозив на 1 рік активи 18 колишніх українських високопосадовців, підозрюваних в незаконному заволодінні державною власністю. Список очолив екс-президент Віктор Янукович. Серед екс-чиновників, які потрапили під санкції, був і Клименко. Пізніше ці санкції були продовжені.

В червні 2016 року Клименко заявив про зняття з нього санкцій судом загальної юрисдикції ЄС.