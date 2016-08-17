"Не піддається на підступні провокації Кремля": Туск надав високу оцінку Україні за витримку

Про це президент Європейської Ради Дональд Туск заявив під час телефонної розмови з президентом України Петром Порошенком, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

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Туск надав високу оцінку діям та виваженій позиції української сторони, яка не піддається на підступні провокації Росії у Криму.

Президент Європейської Ради підтвердив свою принципову позицію щодо збереження санкцій Європейського Союзу та запевнив у беззаперечній підтримці України з боку ЄС.

"Ми твердо залишаємося на позиції підтримки суверенітету та територіальної цілісності України", - наголосив Туск.

Він особливо підкреслив, що Україна залишається серед ключових пріоритетів ЄС, солідарність з якою у світлі протидії зовнішній агресії обговорюватиметься, у тому числі у рамках неформальних зустрічей держав-членів ЄС у Братиславі у вересні.

Співрозмовники також обговорили питання перспектив ухвалення найближчим часом Євросоюзом рішення про лібералізацію візового режиму для громадян України та скоординували подальші кроки на цьому напрямі.

Своєю чергою Порошенко підтвердив запрошення президенту Європейської Ради відвідати Україну для участі у заходах у зв'язку з 75-ми роковинами трагедії Бабиного Яру.

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Як повідомляв УНІАН, 10 серпня в ФСБ Росії заявили, що запобігли вчиненню терактів в окупованому Криму на «критично важливих об'єктах інфраструктури і життєзабезпечення півострова», які нібито готувало Головне управління розвідки Міноборони України.

Також у ФСБ заявили про ліквідацію «української агентурної мережі» і затримання групи «диверсантів». Своєю чергою президент України Петро Порошенко заявив про безглуздість і цинічність звинувачень Росії на адресу України у підготовці терактів у Криму. Секретар РНБО Олександр Турчинов наголосив, що заява ФСБ РФ про підготовку Україною терактів в Криму є ще одним елементом гібридної війни, яку Росія веде проти України.

13 серпня постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба наголосив, що провокації Росії проти України у тимчасово окупованому Криму не досягли своєї мети, враховуючи реакцію на цей інцидент міжнародної спільноти. «Наскільки мені відомо із моїх контактів і контактів моїх колег - абсолютно чітко випливає, що провокація не пройшла на міжнародному рівні. Провину на Україну ніхто не покладає», - сказав дипломат.