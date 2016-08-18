Ветований закон про амністію мав "лазівки" для учасників АТО, які вчинили тяжкі злочини

Про це пишуть Тетяна Урбанська та Ірина Шевченко у статті "Вето на амністію" на УНІАН.

Зокрема, автори зазначають, що традиційно під амністію не підпадають ті, хто скоїв тяжкі і особливо тяжкі злочини, що прописується кожен раз у відповідному законопроекті.

Проект закону №4255 про амністію в 2016 році, з одного боку, не став винятком. З іншого ж, у Головному науково-експертному управлінні Верховної Ради ще до голосування звернули увагу, що буквальне тлумачення деяких норм законопроекту свідчить, що амністія, згідно цього документу, все ж може застосовуватися до осіб, які вчинили навіть особливо тяжкі злочини.

Читайте такожЗасідання у справі бійців "Торнадо" знову перенесли, обвинувачені заявили про побиття конвоїрами

Ще одним суперечливим моментом законопроекту «Про амністію в 2016 році» став той факт, що в ньому йдеться про можливість застосування амністії не тільки стосовно засуджених, але і щодо обвинувачених, тобто осіб, стосовно яких судові розгляди ще тривають. На думку юристів, це суперечить положенням закону «Про застосування амністії в Україні».

У свою чергу, на думку адвоката сімей Небесної сотні Євгенії Закревської, приймаючи закон про амністію, в тому числі, учасників бойових дій, депутати фактично проголосували не за амністію для бійців АТО, а «за майже поголовну амністію «ментам» за те, що вони робили до, в період Майдану і після теж». Вона підкреслила, що на момент ухвалення закону 90% правоохоронців, що залишилися з часів Януковича (тим більше, співробітників «Беркута») вже отримали статус учасника АТО і з легкістю можуть уникнути справедливого покарання за вчинені злочини.

Крім того, наголошується, що закон міг бути неоднозначно сприйнятий європейськими партнерами України в рамках Нормандського процесу - мовляв, Київ готовий амністувати тільки «своїх», хоча обіцяв застосувати амністію до всіх учасників подій на території Донецької і Луганської областей».

Читайте такожБойовики вимагають амністії 600 злочинців - Геращенко

У той же час, за словами політологів, незважаючи на те, що президент вперше за останні роки ветував закон про проведення амністії, це не означає, що вона не відбудеться.

Нагадаємо, 17 серпня Порошенко ветував закон про амністію в 2016 році

Закон зобов'язував "звільнити від відбування покарання в вигляді позбавлення волі на визначений термін та від інших покарань, не пов'язаних з позбавленням волі, осіб, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції, а не в тилу, в період її проведення, отримали статус учасника бойових дій".