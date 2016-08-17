Порошенко ветував закон про амністію у 2016 році

Проект закону №4255 повернуто з правками президента, йдеться на сайті Верховної Ради. На сайті Петра Порошенка його пропозиції поки відсутні.

Як відомо, цей законопроект Рада підтримала 7 липня.

Він передбачає оголошення амністії та розповсюджує її дію, насамперед, на учасників бойових дій, осіб, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, на неповнолітніх і жінок, а також чоловіків, які мають дітей у віці до 16 років або дітей-інвалідів, на інвалідів першої, другої та третьої груп, хворих туберкульозом, онкологічними захворюваннями, осіб, які досягли пенсійного віку.

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У пояснювальній записці сказано, що основними критеріями для застосування амністії є незначна суспільна небезпека діянь, які вчинила особа, яка відбуває покарання; об'єктивні фактори (важка хвороба, похилий вік тощо), істотно знижують небезпеку осіб, яких пропонується звільнити від відбування покарання; значний строк відбутого засудженими особами покарання на момент проголошення амністії.

Передбачається звільнити від утримання у дисциплінарній військовій частині: засуджених за злочини невеликої та середньої тяжкості; засуджених вперше за тяжкі злочини, якщо вони на день набрання чинності даного закону відбули не менше половини призначеного строку основного покарання.

Амністія не застосовується, перш за все, до осіб, які вчинили тяжкі і особливо тяжкі злочини, а також осіб, що вчинили злочини з використанням службового становища (корупційні злочини).

Амністія не застосовується до осіб, засуджених за злочини проти основ національної безпеки України, після винесення вироку, але до повного відбуття покарання знову вчинили умисний злочин; які раніше звільнених з місць позбавлення волі умовно-достроково і знову вчинили умисний тяжкий або особливо тяжкий злочин; звільнені судом від відбування покарання з випробувальним терміном і до закінчення визначеного судом іспитового терміну знову вчинили умисний тяжкий або особливо тяжкий злочин; які мають дітей, яким не виповнилося 18 років, дітей-інвалідів та/або повнолітніх сина, дочку, визнаних інвалідами, і вчинили злочини, що посягають на життя, здоров'я, честь, гідність чи інші охоронювані законом права та інтереси цих дітей; засуджених за злочин або злочини, що спричинили загибель двох і більше осіб.

Крім того, не потрапляють під амністію ті, хто вчинили злочини проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини).

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Дія закону поширюється на осіб, які вчинили злочини до дня набрання ним чинності включно, і не поширюється на осіб, які вчинили триваючі або продовжувані злочини, якщо вони закінчені, припинені або перервані після набрання чинності цього закону.