Мороз показав слідчому свою книгу

"Це мій третій виклик на допит в Генпрокуратуру як свідок у справі Гонгадзе. Двічі я давав покази у 2004 році”. Про це лідер СПУ Олександр Мороз заявив журналістам провідних інформаційних агентств і телеканалів перед входом в Слідче управління Генпрокуратури України (ГПУ).

Мороз показав представникам ЗМІ свою книгу "Хроніка одного злочину", написану ним у 2001 році. За його словами, він перечитав її напередодні візиту в ГПУ - щоб чітко відновити хроніку подій того часу, і узяв книгу з собою до слідчого.

На думку Мороза, цей злочин можна було розкрити відразу, якби в цьому було зацікавлено вище керівництво України. Але - упевнений лідер Соцпартії - ось вже 8 років йде не слідство у справі Гонгадзе, а імітація слідства. І нинішня влада успадковувала всі методи влади колишньої в "готовності" розкрити справу про зникнення і вбивство журналіста, встановити замовників і організаторів злочину

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