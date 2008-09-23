Єхануров привів у готовність армійські частини на заході України

12:14, 23 вересня 2008
Політика
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Для оперативного реагування

У Західній Україні частини Збройних Сил приведені у готовність до надання допомоги у ліквідації можливих наслідків стихійного лиха.

Як повідомили УНІАН в управлінні прес-служби Міноборони, керівництво військового відомства ухвалило таке рішення з метою оперативного реагування на негативні наслідки стихії у зв’язку із погіршенням погодних умов у західних областях держави.

У Міноборони зазначають, що обсяги залучення сил і засобів ЗСУ та види необхідних робіт попередньо погоджуватимуться з представниками місцевих органів влади.

Як повідомляв УНІАН, внаслідок затяжних, місцями сильних дощів, що спостерігалися з 15 вересня на Львівщині, сталося підтоплення дощовими та ґрунтовими водами підвальних приміщень приватних житлових будинків, городів та окремих ділянок автомобільних доріг місцевого значення.

 

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