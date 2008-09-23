Третьяков: Тимошенко користується подвійними стандартами

Дії прем`єр-міністра України Юлії Тимошенко дають підстави вважати, що вона не зацікавлена у створенні ефективної робочої демократичної коаліції. Таку думка в кулуарах парламенту журналістам висловив народний депутат України Олександр Третьяков, передає «Главред». «Юлія Тимошенко користується подвійними стандартами: говорить одне, робить абсолютно інше, що ставить під сумнів її бажання працювати у складі демократичної коаліції», - підкреслив Третьяков.

За словами депутата, «демагогія і обман стали основними принципами роботи прем`єр-міністра: наприклад, на офіційних зустрічах з іноземними гостями вона підтримує цілісність і суверенітет Грузії, а в парламенті її сила відмовляється голосувати за ухвалу «Нашої України» з приводу ситуації на Кавказі».

«Як можна вірити Юлії Тимошенко, якщо її дії асоціюються з жорсткими, але зрозумілими для кожного українця словами «обман» і «кидок»?», - підкреслив Третьяков.

Він також вважає, що «якщо БЮТ діятиме таким чином і надалі, в силу вступить єдино можливий сценарій вирішення ситуації – дострокові вибори». «Іншого виходу з ситуації, що склалася, я не бачу», - підкреслив Третьяков.