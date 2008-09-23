Зварич «закатав» Тимошенко з Януковичем у бетон

Народний депутат України Роман ЗВАРИЧ (фракція НУ-НС) називає окозамилюванням лист БЮТ до фракції НУ-НС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю журналістам, коментуючи сьогоднішню заяву лідера фракції БЮТ Івана КИРИЛЕНКА щодо листа на адресу НУ-НС з приводу принципів утворення коаліції.

Депутат зазначив: «Це, швидше за все, замилювання людям очей».

За його словами, фракція БЮТ має чітко висловити свою позицію щодо Грузії, зокрема, щодо засудження «акту воєнної агресії Російської Федерації проти Грузії», вимоги щодо відновлення територіальної цілісності Грузії та виведення всіх російських підрозділів з Грузії, а також засудження використання Чорноморським флотом Російської Федерації території суверенної держави Україна «для здійснення агресії проти Грузії». «Це три пункти, які не підлягають дискусії», - зазначив Р.ЗВАРИЧ.

За його словами, не може бути ніякої пом’якшувальної форми висловлення позиції з даного питання.

Р.ЗВАРИЧ наголосив, що також є питання стосовно прийняття «вже дванадцяти законів», які є «антиконституційними та антипрезидентськими». Він вимагає, щоб фракція БЮТ, якщо й не засудила своїх дій, то хоча б сказала: «Ми помилилися».

Як заявив Р.ЗВАРИЧ, на сьогодні рівень співпраці між БЮТ і Партією регіонів є набагато вищим, ніж він був у коаліції БЮТ та НУ-НС. Він додав, що не пам’ятає, щоб у парламенті був «такий ступінь координації, домовленостей, зіграності, як це зараз демонструють фракції Партії регіонів та БЮТ». «Там ступінь довіри однієї до другої фракції є залізобетонним. Це вже цемент», - сказав Р.ЗВАРИЧ.

За його словами, залишається лише юридично оформити коаліцію між БЮТ і Партією регіонів.

Як повідомляв УНІАН, 20 вересня партія “Народний Союз – Наша Україна” затвердила програмні принципи діяльності нової парламентської коаліції.

Ці принципи складаються з трьох розділів. Перший стосується захисту державного суверенітету. Зокрема, йдеться про засудження дій Російської Федерації проти Грузії, визнання необхідності визначення юридичного статусу перебування Чорноморського Флоту РФ в Севастополі, вироблення надійної системи дотримання національного законодавства України, забезпечення державної незалежності України шляхом входження до системи колективної безпеки НАТО.

Другий розділ стосується захисту демократії. Цей розділ передбачає відмову від внесення системних змін до Конституції протягом поточного скликання ВР та забезпечення повноцінного розвитку людини шляхом здійснення суттєвих реформ.

Третій розділ щодо захисту європейського вибору полягає у визнанні курсу на європейську та євроатлантичну інтеграцію як пріоритету у зовнішній політиці України.

22 вересня В.КИРИЛЕНКО передав фракціям БЮТ та Блоку Литвина програмні засади формування нової коаліції.

Сьогодні, 23 вересня, лідер фракції БЮТ І.КИРИЛЕНКО заявив, що його політична сила погоджується «в основному» з програмними принципами, запропонованими напередодні фракцією НУ-НС на Погоджувальній раді лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.