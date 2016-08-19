Розробник системи е-декларування спростував заяву депутатів про злам

Народний депутат з фракції «Народний фронт», радник голови МВС Антон Геращенко і народний депутат від фракції «Блок Петра Порошенко» Іван Вінник заявили, що хакери зламали базу Національного агентства із запобігання корупції, де чиновники повинні розміщувати свої електронні декларації про доходи.

Вони заявили, що в державному реєстрі електронних декларацій зареєстровано фальшиву декларацію від імені члена НАЗК Руслана Рябошапки, в якій повідомляється про отримання ним 20 млн грн від фіктивної комерційної компанії.

"Під час аналізу системи ТОВ «Міранда» виявилося, що розроблена похапцем... ця система не відповідає цим вимогам", - сказав Геращенко.

Компанія-розробник спростувала факт наявності "дірки" у системі.

"Це не хак. Профанація. Система знаходиться в дослідній експлуатації. Дозволено використання тестових ключів ЕЦП", - написав представник "Міранди" Михайло Кавун на своїй сторінці у Facebook.

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За його словами, ця можливість буде автоматично заблокована при переході систему у промислову експлуатацію, що має відбутися 1 вересня.

"Алгоритм зламу простий: виписують на сайті ІІТ тестовий ключ на Рябошапку та подають декларацію. При запуску системи в промислову експлуатацію використання тестових ключів відключається", - пояснив представник компанії-розробника.

Як повідомляв УНІАН, 15 серпня голова НАЗК Корчак Наталія заявила, що в Україні рівно о 00:00 офіційно почала працювати система електронного декларування. Разом з тим ця система почала працювати без передбаченої законом сертифікації.

У Держспецзв'язку заявили про неможливість проведення сертифікації системи електронного декларування через недоліки, допущені і не виправлені розробниками цієї системи.

18 серпня голова НАЗК повідомила, що під час робочої наради у президента України Петра Порошенка прийнято рішення, що Держспецзв'язку має видати сертифікат технічної безпеки для е-декларування до 31 серпня.

Також вона уточнила, що чиновники подаватимуть електронні декларації про доходи з 1 вересня.