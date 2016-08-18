Чиновники подаватимуть електронні декларації з 1 вересня - голова НАЗК

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала сьогодні під час спільного засідання Комітету Верховної Ради з питань запобігання і протидії корупції та Комітету ВР з питань інформатизації та зв'язку щодо зриву повномасштабного запуску Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

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“Ми провели низку зустрічей з керівництвом ПРООН - це та міжнародна організація, яка профінансувала даний проект. І ми дійшли одностайного розуміння того, щоб Національне агентство в найкоротші терміни, сьогодні ми будемо ухвалювати рішення, - стало повноцінним власником програмного продукту з усім технічним описом і специфікацією. Це та документація, яка у нас була відсутня”, - сказала Корчак.

За її словами, Держспецзв'язок “бере на себе зобов'язання отримати відповідні документи і до 31 серпня, довівши систему вже до функціоналу безпекової сторони, видати атестат відповідності”.

Корчак підкреслила, що сьогодні на засіданні НАЗК було ухвалено рішення про внесення змін до деяких рішень агентства в частині функціонування Єдиного державного реєстру декларацій.

«Сьогодні ми це рішення опублікуємо. І з того моменту, як воно буде заюстоване, суб'єкти декларування будуть подавати вже декларацію з 1 вересня 2016 року. Цим самим ми виконаємо міжнародні зобов'язання за результатами отримання сертифікату відповідності, який нам уже надасть Держспецзв'язок”, - сказала Корчак.

Крім того, вона повідомила, що сьогодні також ухвалено рішення звернутися до Кабінету міністрів щодо виділення коштів з резервного фонду державного бюджету для забезпечення функціонування Єдиного державного реєстру осіб, уповноважених на виконання функцій держави та місцевого самоврядування.

Як повідомляв УНІАН, 15 серпня голова НАЗК заявила, що в Україні рівно о 00:00 офіційно запрацювала система електронного декларування. Водночас ця система запрацювала без передбаченої законом сертифікації.

У свою чергу Представництво ЄС заявила, що запуск системи електронного декларування статків чиновників у тестовому режимі без сертифікату з технічної безпеки не має сенсу.

Сьогодні, 18 серпня, голова НАЗК повідомила, що під час робочої наради у президента України Петра Порошенка прийнято рішення, що Держспецзв'язок повинен видати сертифікат з технічної безпеки для е-декларування до 31 серпня.