Маккейну організували зустріч з Ющенком і Саакашвілі одразу

Кандидати на пости президента і віце-президента США від Республіканської партії Джон МАККЕЙН і Сара ПЕЙЛІН мають намір зустрітися в середу з президентами України і Грузії Віктором ЮЩЕНКОМ і Михайлом СААКАШВІЛІ, які прибули на сесію Генеральної асамблеї ООН до Нью-Йорка. Про це повідомив журналістам представник виборчого штабу республіканців, передає РІА «Новости».

За його словами, це буде спільна зустріч Д.МАККЕЙНА і С.ПЕЙЛІН одночасно з президентами обох країн.

Крім того, С.ПЕЙЛІН планує поговорити окремо з президентом Іраку Джалялем ТАЛАБАНІ, президентом Пакистану Азіфом Алі ЗАРДАРІ та індійським прем`єром Манмоханом СІНГХОМ, які також беруть участь в сесії Генасамблеї.

Республіканська партія прагне підняти зовнішньополітичний імідж С.ПЕЙЛІН, яку критикують за недостатній міжнародний досвід. Проте їм не вдалося влаштувати зустріч кандидата у віце-президенти з Генеральним секретарем ООН ПАН Гі Муном або іншими представниками секретаріату Організації.

Президент США Джордж БУШ, виступаючи у вівторок на Генеральній асамблеї, заявив, що США продовжать підтримувати Грузію й "інші молоді сміливі демократії", в числі яких він також назвав Україну, Ліван, Ірак, Ліберію. Дж.БУШ також звинуватив Росію в порушенні Статуту ООН у зв`язку з конфліктом в Південній Осетії.