ЦВК дозволила депутатові від ”Нашої України” побути київським мером

Центральна виборча комісія продовжила для Київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО термін реєстрації народним депутатом України до 1 грудня.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ЦВК, таке рішення було ухвалено сьогодні на засіданні Центральної виборчої комісії на підставі звернення Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО.

«ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ учора подав до ЦВК заяву з проханням продовжити термін реєстрації, а також надав додаткові документи, що свідчать про поважну причину для такого прохання, – ще не закінчилися судові розгляди за результатами виборів мера Києва», - сказав представник прес-служби.

Відповідно до законодавства України, депутатську вакансію Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО до 1 грудня не може зайняти жоден із кандидатів у депутати, який йде відразу за Л.Черновецьким у списку виборчого блоку «Наша Україна».

Як повідомляв УНІАН, ЦВК у травні продовжила для Л.Черновецького термін реєстрації народним депутатом до 1 вересня на підставі його заяви.

Разом з тим сьогодні Л.Черновецький заявив, що має намір залишатися на посту Київського міського голови весь відведений законодавством термін - до 2011 року.