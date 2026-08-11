Не більше 9% українських дронів і ракет прориваються крізь російську ППО, – AP

У липні Україна завдала утричі більше ударів на великі відстані, ніж у січні.

В останні місяці Україна активізувала кампанію ударів на великі відстані всередині Росії та в районах, захоплених Москвою, прагнучи, щоб прості росіяни відчули наслідки конфлікту. Водночас, пише Associated Press, невідомо, чи здатні ці зусилля привести до успіху, адже, за даними аналітиків, поки що менше 10% українських ракет і дронів здатні пробити російську оборону.

Джек Вотлінг, старший науковий співробітник лондонського аналітичного центру RUSI, зазначає, що удари України спрямовані на підрив ідеї про те, що Росія може дозволити собі "просто дозволити війні тривати".

"Логічно, що вище певного порогу це працює, але чи зможуть вони досягти цього порогу – цікаве питання", – зазначає він, додаючи, що це залежить не тільки від України – важлива також фінансова підтримка з боку Європи.

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Куди націлені українські дрони

Хоча більшість ударів України мають дальність менше 200 кілометрів, цього року різко зросла кількість ударів на великі відстані. За даними організації ACLED, у липні було завдано втричі більше таких ударів, ніж у січні.

Згідно з аналізом AP, удари України були зосереджені на чотирьох ключових категоріях цілей.

1. Київ посилив удари по нафтовій інфраструктурі, щоб позбавити Кремль доходів від експорту палива та створити дефіцит бензину й дизеля для пересічних росіян.

2. Київ також завдавав ударів по центрах оборонного виробництва, щоб підірвати довгострокову здатність Росії виробляти зброю, зокрема власними ракетами "Фламінго".

3. У липні та серпні Україна завдала ударів по складах компанії роздрібної торгівлі Wildberries, щоб завдати шкоди пересічним росіянам. Київ заявив, що компанія допомагає постачати продукцію російським військовим. Москва це заперечує.

4. Україна також атакує системи ППО та радари, щоб розчистити шлях для власного озброєння, зокрема на території контрольованого Росією Криму.

Удари не завжди ефективні

Як зазначає AP, деякі удари могли призвести до мінімальних або нульових збитків:

"У травні та червні Україна заявила про нанесення ударів по кількох об’єктах супутникової, розвідувальної або радіотехнічної розвідки в Росії, однак супутникові знімки, проаналізовані AP, не показали серйозних пошкоджень".

Україна подвоїла виробництво, випускаючи дедалі більшу кількість озброєння, проте, як і раніше, не може виробляти стільки ракет, скільки їй потрібно.

І хоча Україна почала вирішувати проблеми навігації своїх ракет, таких як "Фламінго", ця зброя все ще не така точна – або така малопомітна – як їхні західні аналоги. Це часто означає, що для подолання російської ППО та забезпечення проходу ракети необхідно запустити сотні безпілотників, пише AP:

"Це дорогий і трудомісткий спосіб ведення війни, оскільки, за словами Вотлінга, лише 5–9 % випущених Україною ракет долають російську ППО".

При цьому в міру посилення ударів України посилювалися й удари Росії, і Київ стикається з серйозними проблемами в обороні від них через брак американських зенітних ракет Patriot.

За даними ООН, за перші шість місяців року в Україні загинуло 1396 мирних жителів. Тим часом, за даними тієї ж організації, російська влада повідомила про 250 загиблих мирних жителів за той самий період.

Останні удари ЗСУ по Росії

У ніч на 11 серпня дрони атакували логістичний комплекс Wildberries у Воронежі – один із найбільших об’єктів компанії в регіоні, який згорів дотла.

Також Генштаб ЗСУ підтвердив ураження нафтопереробного заводу "Орскнефтеоргсинтез" в Орську. Повідомляється, що це один із найбільших НПЗ Оренбурзької області, який відіграє важливу роль у паливно-енергетичному секторі Росії.

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