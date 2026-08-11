'Рассвет' росіян стане проблемою: Флеш пояснив, що треба робити вже зараз

Україні необхідно спрямувати всі сили на створення РЕБ проти "Рассвета".

Після розгортання мережі супутників "Рассвет" росіяни зможуть атакувати всю Україну за допомогою безпілотників з онлайн-керуванням.

Про це заявив Сергій (Флеш) Бескрестнов, фахівець із радіотехнологій та радник президента України. За його словами, мережа супутників "Рассвет" (аналог "Старлінк") у противника стане для України проблемою.

"Зв'язок на фронтах у ворога покращиться – тут все зрозуміло. Основна загроза полягає в тому, що ми зараз не можемо використовувати "Старлінк" для онлайн керування БПЛА над Росією. Він там не працює. А ось росіяни зможуть атакувати всю нашу країну за допомогою БПЛА з онлайн-керуванням через свої супутники", - зазначив Флеш.

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Він підкреслив, що саме тому зараз необхідно спрямувати всі сили на створення РЕБ проти "Рассвета".

Російські супутники "Рассвет" – що відомо

Як повідомляв УНІАН, російські супутники "Рассвет" вже забезпечують щонайменше два "вікна зв’язку" на добу над Україною тривалістю понад годину кожне.

Заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони генерал-майор Вадим Скібіцький заявив, що Росія розгортає супутникову систему "Рассвет" значно швидше, ніж передбачалося.

Скібіцький нагадав, що в березні 2026 року РФ вже вивела на навколоземну орбіту 16 супутників.

Станом на 31 липня супутники, запущені наприкінці березня, вже завершили розгортання в робочу формацію на орбіті.

Далі, за його словами, росіяни запускатимуть інші. Їхня мета - створити угруповання загальною кількістю 292 супутники у 2027 році та довести його до 924 супутників у 2035 році.

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