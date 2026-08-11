На Одещині помітили рідкісного птаха, який сильно потерпає від війни (фото)

Гнізда цих пернатих - невеликі ямки без підстилки просто у піску.

В Одеській області, території Національного природного парку "Тузлівські лимани", дослідники зафіксували рідкісного птаха – малого крячка, який є найменшим представник родини крячкових в Україні. Про це розповів доктор біологічних наук, начальник науково-дослідного відділу нацпарку Іван Русєв, який оприлюднив відповідні світлини.

За його словами, звуки війни створюють для птахів сильний стрес і негативно впливають на їхню поведінку. А в місцях, де падають ракети, їхні уламки та залишки вбивають птахів та забруднюють природні екосистеми.

Одним із видів, який потерпає від наслідків війни, є малий крячок (Sternula albifrons) – найменший представник родини крячкових в Україні. Цей птах є важливим біоіндикатором стану прибережних екосистем. Малий крячок також є частиною емблеми Національного природного парку "Тузлівські лимани", зазначив дослідник.

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За його словами, війна, яку РФ веде проти України, впливає і на цього птаха: через бойові дії він втрачає місця для гніздування, а іноді – навіть пташенят.

Де живе малий крячок

Малий крячок віддає перевагу відкритим піщаним і черепашковим косам та невеликим островам. Птахи гніздяться колоніями. Гніздо малого крячка дуже просте – це невелика ямка без підстилки, яку птах робить просто в піску. Самка відкладає у неї зазвичай від двох до трьох яєць.

Малий крячок є типовим іхтіофагом та ентомофагом, тобто харчується переважно рибою та комахами. Основу його раціону становить дрібна риба, зокрема бички та атерина, а також водні й наземні безхребетні – ракоподібні, жуки та бабки.

Здобич птах шукає з повітря. Для малого крячка характерне своєрідне "зависання" на одному місці, після чого він стрімко пірнає у мілководдя, щоб схопити здобич, розповів Русєв.

Перелітний птах, який потребує захисту

На території національного парку "Тузлівські лимани", що на півдні Одещини, малий крячок перебуває приблизно з квітня-травня до серпня-вересня. На зимівлю він вирушає до узбережжя Західної та Південної Африки.

В Україні цей вид занесений до Червоної книги зі статусом "рідкісний". Також малий крячок охороняється відповідно до Бернської конвенції та угоди AEWA.

Ще до початку повномасштабної війни серед основних факторів, які загрожували виду, були турбування птахів на пляжах у період розмноження, затоплення гнізд під час штормів або через коливання рівня води, хижацтво з боку мартинів, лисиць і безпритульних собак.

Ще однією проблемою була втрата придатних для гніздування територій через забудову узбережжя та рекреаційне навантаження.

Тепер до цих загроз додалися й наслідки війни – вибухи та постійний шум, ракетні удари, уламки боєприпасів і забруднення екосистем, які створюють додаткові ризики для рідкісного птаха.

На Одещині зацвіла квітка, яку можна побачити лише у двох місцях

Як писав УНІАН, в Одеській області, на території Національного природного парку "Тузлівські лимани", почала квітнути дуже рідкісна рослина – мачок жовтий. Ця трав'яниста рослина з родини макових, яка занесена до Червоної книги України, росте в літоральній смузі по берегах Чорного моря і лиманів. У зазначеному нацпарку - лише на двох ділянках пересипу з повною відсутністю антропогенного навантаження, де суворо охороняється.

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