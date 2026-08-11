Українці купують кондиціонери та зволожувачі повітря: експерти порадили, як обрати найкращі

Середній чек на різні типи приладів за рік виріс дуже по-різному.

Цьогорічне літо в Україні видалося дуже спекотним, тому мешканці міст активно використовували кондиціонери, вентилятори та зволожувачі повітря. Як зріс попит та середній чек на охолоджувальну техніку, які популярні товари в даному сегменті найчастіше купують українці та як обрати якісну техніку УНІАН повідомили в пресслужбі Prom.

Середній чек покупки приладів для охолодження повітря за рік виріс в різних сегментах неоднаково.

"Середній чек залежить від типу та моделі техніки. Якщо порівнювати з минулим роком, найбільше він зріс на кондиціонери – 32% рік до року, на зволожувачі повітря – 24%. Водночас на вентилятори майже не змінився – зростання становить лише 3%", – порахували в компанії.

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Попит на техніку влітку суттєво зріс, але це традиційна ситуація для піку сезону, кажуть на маркетплейсі.

"У червні-липні українці купували вентилятори, кондиціонери та зволожувачі повітря в 3 рази частіше, ніж у квітні-травні. Це закономірно пов’язано зі спекою та зростанням потреби в техніці для охолодження", – зазначають в Prom.

І навіть попри нові історичні рекорди літньої спеки, сезонне збільшення попиту не відрізнялося від минулорічної картини.

"Якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року, суттєвого зростання немає – попит на цю категорію залишається на тому ж рівні. Тобто цьогоріч ми бачимо сезонний стрибок, а не загальне зростання інтересу до такої техніки", – кажуть в пресслужбі.

Як обрати якісну техніку

На маркетплейсі кажуть, що готуватися до літа бажано ще навесні.

"Якщо є можливість, то кліматичну техніку краще обирати до початку пікового сезону. Так покупець отримує ширший вибір моделей, простіше знайти потрібні характеристики та немає необхідності купувати поспіхом через різке зростання температури. Крім того, варто стежити за акціями та порівнювати пропозиції різних продавців", – радять в компанії.

На що слід звертати увагу при покупці товару, так це на супровідну документацію.

"Важливо перевірити характеристики товару, гарантію та умови повернення. Обов’язково звертайте увагу на рейтинг продавця й відгуки інших покупців, а також порівнювати кілька пропозицій. До речі, зараз з цим може допомогти ШІ. За нашими даними, понад 30% покупців використовують його, щоб зробити найкращий вибір", – зазначають в Prom.

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