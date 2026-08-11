Цьогоріч пінгвіни рекордно пізно мігрували з острова Галіндез: названо причину

Птахи затрималися на острові через теплу зиму.

Українські полярники, які працюють на станції "Академік Вернадський", зафіксували рекордно пізню міграцію пінгвінів з острова Галіндез за весь час спостережень.

Як повідомили у Національному антарктичному науковому центрі, останні птахи тільки нещодавно залишили острів Галіндез, де розташована станція.

"Наразі це рекордно пізня їхня міграція за весь час спостережень", - йдеться у повідомленні.

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Для порівняння, торік птахи залишили Галіндез ще в першій половині травня.

Цьогоріч навіть у середині липня, коли в Антарктиці триває розпал зими, біологи 31-ї Української антарктичної експедиції нараховували на острові до 4 тисяч субантарктичних пінгвінів.

М’яка зима затримала пінгвінів

Ймовірно, птахи не поспішали залишати район "Вернадського" через незвично м’яку зиму. До кінця липня поблизу станції не спостерігалося сильних морозів, а температура води не опускалася до точки замерзання. Через це акваторія не вкрилася товстим шаром льоду, тому пінгвіни продовжували мати доступ до основної їжі – крилю та риби.

Однак, як зазначають в антарктичному центрі, ситуація змінилася вже 21-22 липня. Тоді на острові залишалися лише невеликі групи до п’яти птахів, окремі пари та поодинокі особини.

Протягом останніх днів ні українські полярники, ні встановлені на острові відеокамери не зафіксували там жодного пінгвіна.

Головною причиною їхнього раптового зникнення стало похолодання. Навколо Галіндеза почала утворюватися крига, через що птахам стало значно складніше полювати в океані.

Пінгвіни перемістилися на північ

За словами біолога Олега Горяінова, пінгвіни перемістилися на північ. В Антарктиці це означає, що вони вирушили до тепліших районів, де взимку умови для пошуку їжі є сприятливішими.

Вчений пояснює, що після завершення сезону розмноження субантарктичні пінгвіни вже не прив’язані до своєї колонії. Вони можуть переміщуватися між сусідніми островами та кормовими акваторіями, шукаючи місця, де полювання буде більш успішним.

Водночас далеко за межі свого регіону вони зазвичай не мігрують. Переважно птахи залишаються на островах, розташованих північніше Галіндеза вздовж Антарктичного півострова.

На фотографіях, оприлюднених полярниками, – останні чорно-білі сусіди українських дослідників, які цього року залишили Галіндез. Тепер острів без них виглядає незвично порожнім.

Навесні пінгвіни повернуться

Втім, така ситуація триватиме недовго. Вже навесні, коли в Україні буде осінь, субантарктичні пінгвіни мають повернутися на острів на новий шлюбний сезон.

Так відбувається вже майже 20 років поспіль. При цьому чисельність птахів на Галіндезі щороку зростає.

Зокрема, під час минулого сезону розмноження кількість субантарктичних пінгвінів на острові перевищила 10 тисяч особин, наголошують у центрі.

Імператорський пінгвін на Галіндезі

Як писав УНІАН, до станції "Академік Вернадський", яка розташована на острові Галіндез, навідався імператорський пінгвін. Це найбільший пінгвін у світі, який зустрічається лише в Антарктиці, але для життя обирає холодніші території крижаного Півдня. Наприклад, може заходити на кількасот кілометрів вглиб континенту, де розмножується.

На Галіндезі цьому виду занадто спекотно, тому найближча колонія розташована за понад 300 км від станції. Саме тому такий гість для українських полярників – справжня подія.

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