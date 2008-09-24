Богатирьова: Україна має залишатися президентсько-парламентською

Секретар Ради національної безпеки та оборони Раїса БОГАТИРЬОВА вважає загрозливою для України можливу зміну форми правління з президентсько-парламентської республіки на парламентську.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Р.БОГАТИРЬОВА повідомила під час прес-конференції в Кіровограді.

За її словами, для унітарної держави, якою є Україна, в умовах нинішньої політичної культури це було б небезпечним для подальшого державотворення.

Ще одним неприйнятним пунктом, на думку Р.БОГАТИРЬОВОЇ, є зміни в Конституції в частині розподілу повноважень між гілками влади і обрання Президента країни в парламенті.

«Обмеження впливу громадян на такі вибори є неприпустимим. Важливо і надалі розбудовувати президентсько-парламентську форму правління з чітко виписаними нормами Конституції щодо формування влади на місцевому рівні. Потрібно більш детально виписати права, обов’язки та фінансові гарантії для органів місцевого самоврядування», - вважає Р.БОГАТИРЬОВА.

На думку секретаря РНБО України, сьогодні найактуальнішим завданням для країни стоїть широке залучення громадян до дискусії про конституційні засади формування влади і прийняття таких змін.

«Це питання стоїть на порядку денному навіть швидше, ніж позачергові вибори до Верховної Ради, чи формування нової парламентської коаліції», - вважає Р.БОГАТИРЬОВА.