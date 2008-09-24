Україна хоче розрахуватися з Росією одним махом

Україна має намір погасити одним платежем існуючий перед Російською Федерацією борг. Про це заявив міністр закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО під час переговорів з міністром закордонних справ Російської Федерації Сергієм ЛАВРОВИМ у Нью-Йорку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, у ході переговорів сторони підтвердили необхідність продовження дії „Великого договору”. Міністр В.ОГРИЗКО поінформував свого російського колегу про наміри України погасити одним платежем існуючий перед Російською Федерацією борг.

Також В.ОГРИЗКО закликав С.ЛАВРОВА активізувати двосторонні контакти з питання підписання Угоди про демаркацію державного кордону. Міністр зазначив, що у разі зволікання Росією з питанням демаркації державного кордону, Україна буде змушена вжити адекватних заходів з метою його облаштування. Керівник зовнішньополітичного відомства України акцентував на необхідності дотримання російською стороною законодавства України щодо перебування Чорноморського флоту РФ на території нашої держави.

В.ОГРИЗКО висловився за активізацію двостороннього діалогу з розмежування морського простору в Азовському та Чорному морях і Керченській протоці.