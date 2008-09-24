У Дрогобичі внаслідок вибуху в будинку пошкоджено 22 квартири

У Дрогобичі Львівської області внаслідок вибуху пошкоджено 22 квартири житлового будинку. 4 квартири практично повністю зруйновано.

Як повідомив УНІАН працівник прес-центру ГУ МНС України у Львівській області Віталій ТУРОВЦЕВ, найбільше постраждали мешканці квартири №95 на сьомому поверсі, яка могла бути епіцентром вибуху: троє осіб - 47-річний чоловік, 20-річний юнак і 7-місячна дівчинка у вкрай важкому стані, із значними опіками тіла і дихальних шляхів з Дрогобицької районної лікарні переведені в опікове відділення 8-ї лікарні міста Львова.

На даний час всього з будинку відселено 90 осіб. На місці події працюють експерти, які визначають ступінь пошкодження будинку. Правоохоронні органи проводять розслідування обставин, які спричинили вибух у будинку.

Як повідомляв УНІАН, 23 вересня о 21.00 у багатоповерховому житловому будинку у Дрогобичі стався потужний вибух.

З місця трагедії було врятовано сімох людей (двох чоловіків, трьох жінок і двох дітей). 33-річна жінка по дорозі до лікарні померла.

За попередніми висновками МНС, у житловому будинку вибухнув побутовий газ.

7 лютого у Львові у триповерховому житловому будинку по вул. Костюшка, 14 стався вибух, внаслідок якого одна людина загинула і 10 постраждалих були врятовані з-під завалу. З них семеро осіб госпіталізовано. Причини вибуху досі не оприлюднені.