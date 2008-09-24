Тимошенко піймала Ющенка на слові

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО задоволена високою оцінкою діяльності уряду, яку дав Президент України Віктор ЮЩЕНКО у Нью-Йорку, виступаючи на Раді зовнішніх зносин.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО повідомила, відкриваючи засідання уряду.

«Це приємно, тому що хоча б в Нью-Йорку ми можемо отримувати позитивні оцінки діяльності уряду», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем’єр-міністр вважає, що реалізація професійної макроекономічної політики стала можливою завдяки внеску цього уряду.

«Те, що ми дійсно сьогодні маємо дуже професійну макроекономічну політику, маємо досить гарні привабливі інвестиційні умови, в устах Президента за кордоном звучить обнадійливо. Я хочу подякувати всьому уряду за таку роботу і саме за те, що Президенту є чим пишатися, хоча б коли він виїжджає за кордон. Тобто, я думаю, що все дійсно йде добре», - додала вона.

Як повідомляв УНІАН, 23 вересня у Нью-Йорку Президент України Віктор ЮЩЕНКО під час зустрічі з представниками Національного географічного товариства США та Ради зовнішніх зносин дав позитивну оцінку економічним процесам в Україні протягом останніх 4-5 років. «Нам вдалося сформувати досить високого рівня професійну макроекономічну політику», - сказав він, відзначивши, що за січень-серпень 2008 року зростання ВВП становило 7,1%. Окремо він зазначив, що Україні вдалося радикально змінити на краще відносини з інвесторами. «Україна представляє сьогодні надзвичайно серйозний модерний та цікавий східноєвропейський ринок», - сказав Президент.