Сьогодні БЮТ, НУ-НС та Блок Литвина спробують домовитись

Консультації фракцій Блоку Юлії Тимошенко, “Наша Україна – Народна Самооборона” та Блоку Литвина щодо створення коаліції, що почалися вчора, продовжаться сьогодні, о 14.30, а в п’ятницю відбудуться переговори в розширеному форматі за участю всіх депутатів цих трьох фракцій.

Як повідомляв УНІАН, 24 вересня у парламенті розпочалися консультації представників фракцій Блоку Юлії Тимошенко, “Наша Україна – Народна Самооборона” та Блоку Литвина з приводу створення парламентської коаліції.

На консультаціях були присутні: від фракції НУ-НС - її лідер В’ячеслав КИРИЛЕНКО, народні депутати Роман ЗВАРИЧ, Володимир АР’ЄВ, Кирило КУЛИКОВ, від БЮТ – перший заступник лідера фракції Андрій КОЖЕМ’ЯКІН, заступник голови ВР Микола ТОМЕНКО, а також депутати Володимир ЯВОРІВСЬКИЙ та Сергій СОБОЛЄВ, а від Блоку Литвина – народний депутат Олег ЗАРУБІНСЬКИЙ.