Потрібно працювати: Гройсман відмовився від реабілітації після операції на спині

15:35, 23 серпня 2016
Політика
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Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман повідомив, що переніс операцію на спині.

Фото УНИАН

"Насамперед, я хочу вибачитися, що трохи обмежено пересуваюся. Минулого тижня мені зробили операцію на спині. Вже ніби все добре, ніколи проходити реабілітацію, потрібно працювати", - сказав прем'єр, відкриваючи засідання Кабінету міністрів, передає ZN.ua.

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Гройсман також привітав українців з Днем Державного Прапора.

"Сьогодні синьо-жовтий прапор над позиціями наших захисників символізує перемогу у запеклій боротьбі. Ми знаємо, що ми переможемо. Впевнений, що скоро наш прапор буде асоціюватися не тільки з нацією, яка відстоює свободу, незалежність і територіальну цілісність своєї держави, але і з успішною, ефективною і багатою європейською країною", - заявив він.

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