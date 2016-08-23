Потрібно працювати: Гройсман відмовився від реабілітації після операції на спині

"Насамперед, я хочу вибачитися, що трохи обмежено пересуваюся. Минулого тижня мені зробили операцію на спині. Вже ніби все добре, ніколи проходити реабілітацію, потрібно працювати", - сказав прем'єр, відкриваючи засідання Кабінету міністрів, передає ZN.ua.

Читайте такожЕлектронне декларування має бути запущено з 1 вересня – Гройсман

Гройсман також привітав українців з Днем Державного Прапора.

"Сьогодні синьо-жовтий прапор над позиціями наших захисників символізує перемогу у запеклій боротьбі. Ми знаємо, що ми переможемо. Впевнений, що скоро наш прапор буде асоціюватися не тільки з нацією, яка відстоює свободу, незалежність і територіальну цілісність своєї держави, але і з успішною, ефективною і багатою європейською країною", - заявив він.