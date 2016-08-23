Олланд у привітанні до Дня Незалежності назвав Україну актором першого плану на світовому рівні

Про це йдеться у його привітанні президенту України Петру Порошенку та українському народу з 25-ю річницею Незалежності України

«Попри увесь тиск та кризи, які спіткали її, Україні вдалось зміцнити свою незалежність і утвердитись як першоплановий актор на європейській сцені та світовому рівні. З цієї нагоди, я адресую всьому українському народу побажання миру та процвітання», - наголосив Олланд у привітанні, яке оприлюднене на сайті президента України.

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За словами Олланда, Франція залишається на боці України у пошуках сталої формули вирішення конфлікту на сході країни. «Вам відомо про відданість Франції, а так само і Європейського Союзу, суверенітету та територіальній цілісності України у міжнародно визнаних кордонах та дотриманню взятих міжнародних зобов'язань», - сказав президент.

«Франція вітає вже започатковані структурні реформи, а також налаштованість українського керівництва на їхнє продовження та ефективне впровадження», - додав він.

Олланд побажав подальшого зміцнення дружніх і довірливих зав’язків між Україною та Францією.