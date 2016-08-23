Олланд у привітанні до Дня Незалежності назвав Україну актором першого плану на світовому рівні
Президент Франції Франсуа Олланд заявляє, що Україні вдалось утвердитись як першоплановий актор на європейській сцені та світовому рівні.
Про це йдеться у його привітанні президенту України Петру Порошенку та українському народу з 25-ю річницею Незалежності України
«Попри увесь тиск та кризи, які спіткали її, Україні вдалось зміцнити свою незалежність і утвердитись як першоплановий актор на європейській сцені та світовому рівні. З цієї нагоди, я адресую всьому українському народу побажання миру та процвітання», - наголосив Олланд у привітанні, яке оприлюднене на сайті президента України.
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За словами Олланда, Франція залишається на боці України у пошуках сталої формули вирішення конфлікту на сході країни. «Вам відомо про відданість Франції, а так само і Європейського Союзу, суверенітету та територіальній цілісності України у міжнародно визнаних кордонах та дотриманню взятих міжнародних зобов'язань», - сказав президент.
«Франція вітає вже започатковані структурні реформи, а також налаштованість українського керівництва на їхнє продовження та ефективне впровадження», - додав він.
Олланд побажав подальшого зміцнення дружніх і довірливих зав’язків між Україною та Францією.