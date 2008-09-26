Сьогодні під головуванням Президента відбудеться засідання РНБО
07:25, 26 вересня 2008Політика
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Теми: бюджет, боєприпаси, Нафтогаз
26 вересня о 12.30 під головуванням Президента України Віктора ЮЩЕНКА відбудеться засідання Ради національної безпеки і оборони України.
Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, головними темами обговорення на засіданні РНБОУ стануть питання про проект Закону України про державний бюджет України на 2009 рік по статтях, пов`язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони, про зниження рівня загроз у сфері зберігання ракет, боєприпасів та рідинних компонентів ракетного палива Збройних сил України, про виконання попередніх рішень РНБОУ щодо стабілізації фінансового стану НАК «Нафтогаз України» та ситуації на ринку природного газу.
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